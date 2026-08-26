Llamar a la Policía o a la Guardia Civil puede salir caro

Cuando hay una emergencia, lo normal es pensar en actuar con la mayor rapidez y ayudar en la medida de lo posible. Lo último que pasa por la cabeza es el dinero, pero ¿y si a final de mes llega una factura por una llamada que se hizo para ayudar? Esto puede suceder si se llama a números como el 080 (Bomberos), 091 (Policía Nacional), 092 (Policía Local) o 062 (Guardia Civil) que, al contrario de lo que ocurre con el 112, el teléfono único de emergencias, no son gratuitos.

Desde la Federación Thaderconsumo, su presidenta, Juana Pérez, reclama que el Gobierno central se haga cargo del coste de las llamadas a cuerpos de seguridad y emergencias: "Son números imprescindibles para los ciudadanos y, sobre todo por seguridad, deberían ser un coste gratuito asumido por el Gobierno, exactamente igual que el 112". Es algo que llevan reclamando desde hace varios años, pero las revisiones realizadas por el Ejecutivo no han traído consigo las soluciones demandadas.

El Gobierno nacional entiende que las comunidades autónomas y los ayuntamientos deberían ser los encargados de asumir los costes de las llamadas a Policía y Guardia Civil, entre otras. El Plan Nacional de Numeración Telefónica contempla que el 112 es el "número único de llamada de urgencia europeo", de forma que por ley es el único gratuito. Lo que piden los consumidores es una revisión de la normativa para que se incluya el resto de números mencionados, por ser de gran importancia para la seguridad ciudadana.

El 112 es solo para emergencias

El número de emergencias por excelencia es el 112, que es gratuito por normativa europea en todos los países de la Unión Europea desde 1991. Sin embargo, este número no debe utilizarse para todo, sino que se debe reservar para situaciones de verdadera urgencia, para evitar que se colapse la línea con problemas menos inmediatos. Pérez asegura que un consumidor con "un mínimo de conciencia social", sabe que no debe llamar a este número para problemáticas cotidianas, como una pelea entre vecinos o un pequeño golpe con el coche. En estos casos, lo recomendable es llamar al cuerpo de seguridad correspondiente, pero entendiendo que supondrá un coste para el consumidor.

La presidenta de Thaderconsumo insiste en que llamar masivamente al 112 por cualquier preocupación que no sea una verdadera urgencia no es lo correcto, ya que el número se acabaría saturando: "La solución es que los números de seguridad, de asistencia al ciudadano, sean gratuitos y no tenga que pagarlos el ciudadano. Deberían ser asumidos por la Administración estatal que es la que tiene la competencia en seguridad", sentencia Pérez.

Insiste en que el Gobierno debería asumir el coste de estas llamadas, pero aplaude a las compañías telefónicas que ofrecen el servicio de forma gratuita o con bajo coste: "Quienes de verdad han sido sensibles a esas demandas han sido las propias operadoras de telefonía, porque algunas lo ofrecen como gratuito dentro de sus bonos para captar al consumidor". Normalmente, en las tarifas de llamadas ilimitadas no se incluyen las de los números de los cuerpos de seguridad, pero hay compañías que ofrecen estos servicios como incentivo. Por ejemplo, DIGI cobra 12 céntimos por establecer la llamada con bomberos, policía nacional y municipal, pero no tiene un coste añadido por minuto, como sí sucede con el 061 de urgencias sanitarias (2 céntimos por minuto).

Muchos ciudadanos aún desconocen el coste de este servicio y acuden a foros de Internet sorprendidos al recibir la factura telefónica a final de mes. Desde 2023 se han recogido más de 67.000 firmas en la página change.org pidiendo que los números de Policía y Guardia Civil sean gratuitos. Los consumidores se están concienciando poco a poco y piden soluciones, por lo que solo falta acción desde las administraciones públicas.