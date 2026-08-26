Sanidad
Francisco Martín Ruiz, nuevo gerente de Urgencias y Emergencias 061 del SMS
Ha estado vinculado al Servicio Murciano de Salud durante 22 de años como médico de Urgencias en el Hospital General Universitario Morales Meseguer
El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publica este miércoles el nombramiento de Francisco Martín Ruiz Lavela como nuevo gerente del Urgencias y Emergencias 061 del Servicio Murciano de Salud (SMS), según ha informado la Comunidad.
Francisco Martín Ruiz es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Durante 22 años, ha estado vinculado al SMS como médico de Urgencias en el Hospital General Universitario Morales Meseguer.
Asimismo, es reservista voluntario médico de las Fuerzas Armadas Españolas y ha sido vocal de Investigación y vicepresidente de la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria.
Desde 2022, es coordinador del Equipo de Atención Primaria del centro de salud de La Ñora y, desde 2025, médico del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias.
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