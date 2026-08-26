Eclipse parcial de Luna del 28 de agosto: ¿se verá desde la Región de Murcia?

Después del gran eclipse solar que generó tanta expectación el pasado 12 de agosto, el cielo volverá a regalarnos un fenómeno astronómico este viernes 28 de agosto. En esta ocasión, la Luna será la protagonista al ser cubierta por la sombra de la Tierra. Esto sucede al colocarse el planeta entre el satélite y el Sol, de forma que queda bloqueada la luz solar que recibe la Luna. No obstante, quien quiera observar este acontecimiento deberá programar la alarma bien temprano para no perderse nada.

¿A qué hora se verá el eclipse?

En la Región de Murcia el eclipse lunar se verá de forma parcial. El fenómeno comienza a las 4:34 de la madrugada, hora a la que solo los mayores aficionados de la astronomía estarán despiertos para observar todo el proceso de ocultación de la Luna. Quien quiera disfrutar del eclipse, pero sin madrugar tanto, podrá esperar al punto máximo, que será a las 6:12 de la mañana. El final del fenómeno está previsto a las 7:52, aunque cabe destacar que en todo el centro y este de España la Luna se comenzará a ocultar antes de que acabe la fase de parcialidad.

Horario del eclipse lunar en Murcia / Instituto Geográfico Nacional

Las nubes complican el visionado

La buena observación del eclipse depende de la claridad del cielo, aunque de momento las previsiones no son nada positivas. Se prevé nubosidad e incluso chubascos durante la madrugada del viernes, clima que se extenderá a lo largo de todo el día. Esto no sucede solo en la capital, sino que el tiempo adverso se extenderá por otros puntos de la Región como Cartagena, Lorca y Yecla.

Después de la decepción vivida en la Región de Murcia al encontrar un cielo nublado durante el eclipse solar de hace un par de semanas, las nubes parecen volver a complicar el visionado de un fenómeno astronómico. En 2025 se pudo ver un eclipse lunar total en septiembre y en 2027 tendrán lugar en febrero y agosto dos eclipses lunares penumbrales, de forma que aún quedan más oportunidades para observar el cielo en busca de eventos inusuales.

¿Son necesarias las gafas de protección?

En el caso de los eclipses lunares, las gafas de protección no son necesarias, puesto que no se observa directamente la luz solar. Los murcianos podrán mirar al cielo sin preocuparse por daños oculares y, con suerte, ver como la Tierra hace sombra a la Luna durante un par de horas.