Cambio radical del tiempo en la Región: Descenso brusco de las temperaturas y precipitaciones generalizadas

La Región puede volver a vivir el próximo viernes, tras meses de calor sofocante, una jornada en la que la mayoría del territorio no alcance los 30 grados. La llegada de un frente de precipitaciones refrescará el ambiente y nos dejará un tiempo más otoñal que veraniego, aunque solo sea durante un par de días.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no ha activado ninguna alerta, ya que se esperan que las precipitaciones no sean de carácter tormentoso ni de gran intensidad.

Jueves, 27 de julio

Se esperan cielos poco nubosos, tendiendo a nubosos y con precipitaciones débiles durante la tarde, más probables e intensas en la mitad suroriental de la Región, donde pueden ir acompañadas de tormentas ocasionales. Polvo en suspensión, pudiendo producirse depósitos de barro. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en descenso en el Noroeste y en ligero ascenso o sin cambios en el resto. Vientos flojos variables en el interior y moderados de componente sur en el litoral, con intervalos fuertes y sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes al final de la tarde.

Todavía será poco notable el descenso de las temperaturas, oscilando las máximas entre los 31 de Cartagena y los 37 de Murcia, y las mínimas entre los 14 de Caravaca de la Cruz y los 22 de Murcia.

Viernes, 28 de julio

Habrá cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas durante la primera mitad del día, sin descartar tormentas de madrugada; tendiendo a quedar poco nubosos o despejados por la tarde. Vientos moderados de componente norte, ocasionalmente fuertes, sin descartar rachas muy fuertes, girando a componente sur por la tarde.

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Municipios como Caravaca de la Cruz y Lorca apenas alcanzarán los 27 grados, y en Yecla, Cartagena o Murcia, tímidamente rozarán los 30. La mínima más alta se dará en Murcia, con 22, y en Caravaca de la Cruz, la más baja, con 15.