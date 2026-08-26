Levantar la persiana cuesta 104 euros al día a un pequeño negocio en la Región de Murcia

Abrir un negocio supone alrededor de 104 euros al día de costes a un autónomo murciano antes, incluso, de que obtenga un solo euro por su trabajo. O lo que es lo mismo: mantener su actividad supone 2.480 euros mensuales y 29.760 euros al año, según un estudio de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) que analiza el coste estructural de mantener abierto un pequeño negocio en la Región en 2026, tomando como base una serie de gastos de referencia necesarios para desarrollar la actividad, sin realizar estimaciones sobre facturación, ventas o beneficios.

El supuesto utilizado es el de un autónomo persona física, sin trabajadores asalariados, con un local comercial alquilado y una apertura media de 5,5 días a la semana. Para el alquiler se toma como referencia un coste mensual de 1.000 euros.

Con una actividad media de 5,5 días semanales, el pequeño negocio permanece abierto aproximadamente 286 días al año. Los 29.760 euros de costes estructurales anuales equivalen, por tanto, a unos 104 euros por cada jornada de apertura. Esto significa que cada mañana que el autónomo levanta la persiana ya tiene que afrontar más de cien euros de gastos antes de empezar a generar renta para sí mismo. No es salario ni beneficio, sino el coste de poder abrir y trabajar, señalan desde UPTA.

Desglose de gastos del autónomo murciano. / La Opinión

El local constituye el principal coste

El local constituye el principal coste para el autónomo. Con un alquiler de referencia de 1.000 euros mensuales, supone 12.000 euros al año y representa algo más del 40% de toda la estructura analizada. Si sumamos alquiler, cotización al RETA y electricidad, estos tres conceptos alcanzan los 18.600 euros anuales, alrededor del 62% de todos los costes.

A estos gastos se añaden otros que, individualmente, pueden parecer menores, pero acumulados tienen un peso considerable: gestoría, seguros, comunicaciones, mantenimiento, servicios bancarios, limpieza, seguridad, herramientas digitales, tasas y reposición de equipos.

Un alquiler de 1.000 euros mensuales supone 12.000 euros al año y representa algo más del 40% de todo el gasto

De esta forma, el pequeño negocio analizado tiene que afrontar 2.480 euros mensuales de costes, equivalentes a 29.760 euros al año.

Y existe un elemento especialmente relevante: no tiene trabajadores contratados. No hay salarios ni cotizaciones empresariales de una plantilla incluidos en estas cifras, sino que el estudio se circunscribe a la mínima estructura necesaria para que una sola persona autónoma pueda desarrollar su actividad.

UPTA considera que la realidad económica de los pequeños negocios debe analizarse comenzando por sus costes. "No podemos analizar la situación de los autónomos únicamente a partir de su facturación. En el supuesto que hemos analizado hablamos de cerca de 30.000 euros al año sin tener un solo trabajador contratado. Esa es la presión económica de partida que soportan muchos pequeños negocios antes de obtener un euro por su propio trabajo", explica Eduardo Abad, presidente de esta organización.

Coste medio en España

El coste que tiene para un autónomo levantar la persiana es aún mayor fuera de la Región, puesto que un trabajador por cuenta propia español soporta de media 2.980 euros mensuales de gastos simplemente para desarrollar su actividad, 500 euros más. Esto suponen unos 125 euros por día.

"Antes de hablar de cuánto gana o cuánto factura un autónomo tenemos que explicar cuánto le cuesta trabajar", insiste Abad.