La Arrixaca agiliza la atención urgente a pacientes con politraumatismos graves

Mejorar y agilizar la atención a los pacientes que llegan a la puerta de Urgencias del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia con múltiples traumatismos graves es el fin con el que se ha puesto en marcha un nuevo protocolo para la asistencia de estos usuarios, una forma de trabajar que ofrece mayores garantías a los ciudadanos y en cuyo diseño han estado implicados una treintena de profesionales del centro sanitario de El Palmar.

Desde el Servicio Murciano de Salud (SMS) señalan que el nuevo Protocolo de Atención al Paciente Politraumatizado Grave "supone un importante avance en la coordinación de diferentes equipos y especialidades ante situaciones de alta complejidad clínica" y ha sido diseñado para la atención tanto a los pacientes politraumatizados graves como a aquellos potencialmente graves por sus circunstancias personales o clínicas.

En muchas ocasiones el preaviso para activar este protocolo comienza antes de la llegada del paciente al centro hospitalario, gracias al preaviso realizado por el Servicio de Urgencias y Emergencias 061. Desde ese momento, se distribuyen funciones específicas entre las diferentes especialidades y categorías profesionales implicadas, y se establece, además, la figura de un líder para coordinar la atención de cada paciente.

El documento estructura de forma detallada todas las fases de actuación, desde la identificación inicial y valoración primaria hasta la transferencia a otros procesos asistenciales, además de incorporar herramientas de comunicación clínica, protocolos de seguridad y criterios homogéneos de actuación basados en la evidencia científica.

Su puesta en marcha en el principal centro sanitario de la Región de Murcia ha requerido varios meses de elaboración por parte de un equipo de cerca de 30 profesionales de 15 especialidades distintas, un sistema que ya se está utilizando en la Arrixaca y que "ha supuesto un importante esfuerzo técnico y organizativo", según el director general de Asistencia Hospitalaria, Jorge Guillermo Alonso.

Para Alonso, la experiencia de estos profesionales es clave para elaborar y rediseñar protocolos tan necesarios como este en el cada segundo cuenta.

El nuevo protocolo implica prácticamente a todas las áreas asistenciales del Hospital Virgen de la Arrixaca, y ha consistido en la revisión y actualización de numerosos procedimientos clínicos que se estaban realizando hasta el momento, además de incorporar nuevos servicios al proceso de atención. "Ahora se ofrece una respuesta más ágil, coordinada y segura, ya que se ha conseguido disminuir el tiempo de actuación y los traslados internos del paciente crítico", apunta el responsable de Asistencia Hospitalaria.