Venden en ‘súpers’ productos palestinos con etiqueta israelí

La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) han denunciado este martes la "posible" comercialización en España de productos agrícolas etiquetados como israelíes, procedentes de territorios palestinos ocupados. La denuncia, presentada ante el Ministerio de Consumo, ha solicitado investigar la "posible vulneración de la normativa" que prohíbe "expresamente" la importación en España de productos procedentes de territorios ocupados por Israel en Palestina, según un comunicado emitido este martes por ambas organizaciones.

"No podemos permitir que se introduzcan en el mercado español productos procedentes de territorios ocupados en un contexto de genocidio que, además, puedan estar siendo comercializados bajo un origen distinto al real", ha puntualizado el secretario general de COAG, Andrés Góngora.

La denuncia se ha apoyado en los indicios recogidos por el informe "Importando la Ocupación", elaborado por el centro de litigación Global Echo tras cuatro años de investigación, así como en una reciente investigación periodística de Público. Estos informes apuntan a la posible entrada de alimentos "procedentes de asentamientos ilegales israelíes" sin que su verdadero origen quede reflejado en el etiquetado, lo que habría permitido su posible venta en los principales supermercados españoles.

Según el comunicado, España ha sido "uno de los principales mercados europeos" para algunos alimentos procedentes de Israel, tras importar en 2025 43.825 toneladas de patatas por valor de 26,59 millones de euros y cerca de 2.900 toneladas de dátiles por unos 17 millones de euros. Además, las frutas, hortalizas y semillas representaron el 81 % de las importaciones españolas desde Israel.

Los derechos de los consumidores

Los consumidores "podrían estar recibiendo una información incorrecta" sobre el origen de los productos, que podría constituir una "vulneración" de la normativa de consumo y de etiquetado, además de suponer una "competencia desleal" para los agricultores que cumplen con la legislación, ha asegurado CECU y COAG.

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La denuncia también solicita que se investigue si estas importaciones pudieran incumplir un decreto de 2025 que prohíbe la importación en España de productos procedentes de los territorios ocupados por Israel en Palestina, así como la posible utilización de certificaciones fitosanitarias y ecológicas que, según los indicios aportados, "podrían no ajustarse a la normativa europea".