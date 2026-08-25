Agua
Este es el estado de las reservas de los pantanos de la cuenca del Segura
Pierden 9 hectómetros cúbicos en las últimas dos semanas
E.P.
Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 612 hectómetros cúbicos, nueve menos que hace dos semanas, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este martes por Europa Press.
Los embalses del Segura disponen de 335 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 283 más que la media que suelen almacenar en esta época (329 hectómetros cúbicos).
Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 53,7% de su capacidad total.
En el conjunto del país, la reserva hídrica española está al 64,9% y almacena 36.370 hectómetros cúbicos. En total, ha pedido 817 en la última semana, es decir, el 1,5% de su capacidad total.
En concreto, ha perdido 4,7 puntos y 2.646 hectómetros cúbicos desde el inicio de agosto (en el primer boletín de agosto --del día 4-- contaba con 39.016 y estaba al 69,6%. Además, ha perdido 12,2 puntos y 6.829 hectómetros cúbicos desde el comienzo de julio (en el primer boletínb de ese mes --del día 7-- estaba al 77,1% con 43.199 hectómetros cúbicos).
Durante esta semana, las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Atlántica y han afectado considerablemente a la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en San Sebastián, donde se han acumulado 40,5 litros por metro cuadrado.
Ahora mismo, la vertiente atlántica se encuentra al 67% con 28.425 hm3 mientras que la mediterránea está al 58,2% con 7.945 hectómetros cúbicos.
En concreto, hay seis cuencas por encima del 70%: las Cuencas internas de Cataluña (78,9%); Guadalete-Barbate (78,4%); las Cuencas internas del País Vasco (76,2%); el Guadiana (73,9%); el Guadalquivir (73,6%); y Tinto, Odiel y Piedras (73,4%).
Además, hay cinco que superan el 60%: la Cuenca Mediterránea Andaluza (68,4%); el Cantábrico Oriental (67,1%); el Cantábrico Occidental (67,1%); el Miño-Sil (66,2%); y el Duero (60,6%). El resto están por encima del 50%: el Tajo (59,7%); Galicia Costa (58,8%); el Ebro (56,7%); el Júcar (55,3%); y el Segura (53,7%).
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