Lucas pide evitar el "populismo migratorio" y emplaza a López Miras a una reunión

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, solicitó este martes formalmente una reunión al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, para abordar conjuntamente la situación de la inmigración irregular y avanzar hacia una respuesta "seria, coordinada y eficaz" desde todas las administraciones. A través de un comunicado, pidió "evitar el populismo migratorio", pues "no resuelve nada y solo agrava la desestabilización social".

Tras una semana en el punto de mira por, según el Ejecutivo autonómico y el PP, no reaccionar ante la llegada de pateras a Cartagena con más de un centenar de migrantes en situación irregular y por no haber reforzado los recursos de la Guardia Civil en la Región, Lucas recoge el guante del jefe del Ejecutivo murciano, que comenzaba la semana enviando una carta al presidente Pedro Sánchez para pedirle más medios para luchar contra las mafias que trafican con personas.

En ningún caso se puede interpretar la llegada de pateras como una emergencia Francisco Lucas — Delegado del Gobierno

El delegado del Gobierno apeló a la lealtad institucional a la que hizo mención López Miras en su carta a Sánchez y al ofrecimiento de colaboración y disposición del Gobierno regional para trabajar de manera conjunta en este asunto. "Si su ofrecimiento es sincero, debemos mantener una reunión para intercambiar información, analizar y asumir nuestras respectivas competencias para poner todos los recursos estatales y regionales al servicio de la lucha contra las mafias que trafican con personas y la acogida de migrantes vulnerables y menores", declaró.

Para el también secretario general de los socialistas murcianos, "la Región de Murcia necesita una respuesta política coordinada y eficaz ante un fenómeno que nos afecta a todos, recordando que, "la llegada de inmigrantes irregulares por vía marítima no es un fenómeno nuevo" y que "en ningún caso se puede interpretar como una emergencia ni significa que estemos ante una situación extraordinaria".

Las mafias han sofisticado sus métodos y eso nos obliga a adaptarnos a esta nueva realidad Francisco Lucas — Delegado del Gobierno

"Las mafias han sofisticado sus métodos y eso nos obliga a adaptarnos a esta nueva realidad. No podemos tolerar que los traficantes hagan negocio con el sufrimiento de las personas, ni la utilización política de ese sufrimiento y, por supuesto, tampoco podemos abandonar a su suerte a otros seres humanos en situaciones vulnerables que necesitan nuestra ayuda", subrayó, emplazando de nuevo a López Miras a "trabajar en este asunto con seriedad y con la lealtad institucional que los ciudadanos y ciudadanas merecen, independientemente de las diferencias políticas que nos separan en otros ámbitos".

La solicitud de encuentro se produce después de que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denunciara que la Región de Murcia sigue sin patrulleras rápidas capaces de interceptar por mar a las mafias que trafican con personas y con drogas. Tras conocerse que la única embarcación con velocidad suficiente para perseguir narcolanchas estaba averiada, este martes se ha sabido que la sustitución enviada desde Barcelona por el Ministerio del Interior apenas alcanza los 30 nudos, la mitad que una narcolancha media.

Esto ha provocado el enfado del presidente del Gobierno murciano, que ha denunciado públicamente en sus redes sociales lo que considera un "engaño a los ciudadanos".