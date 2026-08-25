La patrullera de la Guardia Civil enviada a la Región de Murcia no alcanza la velocidad de las narcolanchas

Sí. Como informó Delegación del Gobierno, el Ministerio del Interior ha asignado una nueva embarcación que ya está en Cartagena con el fin de reforzar los medios del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico y las mafias que trafican con seres humanos. Sin embargo, el problema no se ha resuelto. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia que la patrullera recibida "no alcanza la velocidad de las narcolanchas" ni de las 'pateras-taxi', por lo que la Benemérita seguirá sin poder actuar ante próximos avistamientos.

La polémica se originó el 19 de agosto, cuando una lancha con 62 personas procedentes de Argelina arribó a la Cala del Barco, en Cartagena, ante la mirada de decenas de bañistas y sin que pudiera ser interceptada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). El motivo se descubrió pronto: la Guardia Civil cuenta con tres patrulleras en la Región de Murcia, pero solo una es considerada 'go-fast', es decir, alcanza la velocidad suficiente para perseguir y alcanzar a las narcolanchas y a las embarcaciones bien motorizadas de las mafias. Esa patrullera rápida no actuó porque estaba averiada.

L. O.

El Ministerio le puso solución y envió una nueva embarcación a la Región procedente de Barcelona (La Río Tordera, en servicio desde 2008); sin embargo, AUGC asegura que no cumple con los requisitos para enfrentarse a las lanchas de las mafias que trafican con droga y con personas, que pueden llegar a superar los 70 nudos, unos 130 kilómetros por hora. La recién llegada, Río Tordera, lleva en servicio desde 2008 y tiene una velocidad máxima de 30 nudos (unos 55 kilómetros por hora), aproximadamente la mitad de la velocidad que pueden desarrollar algunas de las narcolanchas equipadas con tres o cuatro motores de 300 caballos.

"Necesitamos la adjudicación de embarcaciones con más velocidad y con más seguridad", explica a La Opinión el secretario general de la asociación en la Región, Juan García Montalbán, puesto que no solo es necesario dar con los delincuentes que las conducen, sino que también es necesario aguantar las embestidas y "maniobras peligrosas" que realizan cuando se ven acorralados. En su recuerdo están los dos guardias civiles fallecidos en Barbate en febrero de 2024 tras un encontronazo con estas bandas organizadas. "Necesitamos embarcaciones mejores que los narcotraficantes", insiste.

Es imposible actuar contra las mafias si tenemos una embarcación en Águilas y están entrando por Calblanque Juan García Montalbán — AUGC Región de Murcia

Además, sostiene que una es insuficiente. "Si queremos luchar contra el tráfico de personas, necesitamos dos patrulleras rápidas", subraya. Su argumentación es clara: "Es imposible actuar contra las mafias si tenemos una embarcación en Águilas y están entrando por Calblanque".

Asimismo, AUGC lamenta la tardanza del Gobierno de España para desarrollar un plan específico para las costas de la Región de Murcia y asegura que, en estos momentos y pese a la presión que ejercen estas bandas criminales, "aún no se está negociando ni hablando nada al respecto". De hecho, afirma que aún están manteniéndose conversaciones para que la profesión de los guardias civiles sea considerada de riesgo.

Bernabé saca a relucir la seguridad del presidente

Los parlamentarios nacionales del Partido Popular por la Región de Murcia han registrado una batería de preguntas en el Congreso y en el Senado para exigir al Gobierno explicaciones sobre la situación de la vigilancia del litoral murciano. Entre otras cuestiones, reclaman saber "por qué ya no hay patrulleras de la Guardia Civil del Mar defendiendo nuestro litoral", cuál es el motivo de la falta de medios y efectivos y si el Ejecutivo tiene previsto solucionar esta situación y, en ese caso, "cuándo piensa hacerlo".

Francisco Bernabé, senador del PP. / PPRM

El senador Francisco Bernabé denunció que el Gobierno central ha desplegado este mes un importante dispositivo de seguridad de más de un centenar de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, además de patrulleras y drones, para proteger al presidente, a su familia y a sus acompañantes durante sus vacaciones en el Palacio de La Mareta, mientras las costas de la Región de Murcia permanecieron "desamparadas" ante la falta de medios y efectivos para frenar la llegada de pateras y narcolanchas.

Además, criticó la falta de explicaciones del delegado del Gobierno, Francisco Lucas, al que señaló como "responsable directo de esta situación" y al que recriminó que "sigue sin dar la cara ante los problemas que están sufriendo nuestras costas".

Durante su visita el parque de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de Yecla, el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, denunció este martes que la Región de Murcia continúa "desprotegida" frente a las narcolanchas y reclamó al Gobierno central más medios para garantizar la seguridad del litoral murciano, asegurando que las embarcaciones que están llegando a las costas murcianas no son pateras o cayucos, sino lanchas con motores de gran cilindrada y tripulantes encapuchados, una situación que, a su juicio, evidencia la actuación de las mafias "con total impunidad".

El consejero exigió conocer cuántas patrulleras están operativas, cuántos agentes han sido enviados como refuerzo y qué medios tecnológicos se han incorporado para blindar la costa. También reclamó información sobre los planes de la Delegación del Gobierno y del Ministerio del Interior.