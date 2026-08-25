Costa
Bandera verde en las playas de la Región salvo en tres puntos de Águilas y La Unión
En Matalentisco, Lastre y Bahía de Portmán se recomienda precaución
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E.P.
Los puestos de vigilancia de playas del Plan Copla han abierto este martes, 25 de agosto, con bandera verde en el conjunto del litoral de la Región de Murcia, salvo en tres playas de los municipios de Águilas y La Unión, donde ondea la bandera amarilla.
En concreto, en Águilas presenta bandera amarilla la playa de Matalentisco, mientras que en La Unión se recomienda precaución en las playas del Lastre y la Bahía de Portmán, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias regional.
El Plan Copla permite consultar en tiempo real el estado de las playas y el color de las banderas durante el horario de funcionamiento de los puestos de vigilancia.
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