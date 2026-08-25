Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Danas en MurciaZona azul La MangaLista espera talleresFactura luzTeatro RomanoReal Murcia
instagramlinkedin

Costa

Bandera verde en las playas de la Región salvo en tres puntos de Águilas y La Unión

En Matalentisco, Lastre y Bahía de Portmán se recomienda precaución

Puesto municipal de socorristas de playas en El Portús

Puesto municipal de socorristas de playas en El Portús / AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

E.P.

Los puestos de vigilancia de playas del Plan Copla han abierto este martes, 25 de agosto, con bandera verde en el conjunto del litoral de la Región de Murcia, salvo en tres playas de los municipios de Águilas y La Unión, donde ondea la bandera amarilla.

En concreto, en Águilas presenta bandera amarilla la playa de Matalentisco, mientras que en La Unión se recomienda precaución en las playas del Lastre y la Bahía de Portmán, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias regional.

Noticias relacionadas

El Plan Copla permite consultar en tiempo real el estado de las playas y el color de las banderas durante el horario de funcionamiento de los puestos de vigilancia.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. En directo: CD Cotillas-Real Murcia, final de la Copa Federación
  2. Mata a su amigo de un tiro en una discusión en Alhama de Murcia y escapa
  3. La Comunidad gana la batalla judicial para impedir que se construya en el entorno del castillo de Monteagudo
  4. Muere un hombre en Yecla tras ser atropellado por un camión mientras se encontraba parado en el arcén de la carretera con su coche
  5. El Real Murcia, con los derechos federativos suspendidos a cinco días del inicio de la liga
  6. Quieren imponer las leyes inglesas': remodelan un inmueble protegido en la Hacienda Riquelme de Murcia
  7. Muere un hombre al caerle encima la rama de un árbol en las inmediaciones del Santuario de la Virgen de la Esperanza de Calasparra
  8. Cabo de Palos se moviliza para decir 'no' al nuevo proyecto del Sendero Azul

Bandera verde en las playas de la Región salvo en tres puntos de Águilas y La Unión

Bandera verde en las playas de la Región salvo en tres puntos de Águilas y La Unión

La Confederación y los ayuntamientos de la Región se preparan ante posibles danas

La Confederación y los ayuntamientos de la Región se preparan ante posibles danas

Consumur advierte de que la factura de la luz se encarece hasta 60 euros en agosto

Consumur advierte de que la factura de la luz se encarece hasta 60 euros en agosto

Los talleres de la Región doblan la lista de espera en verano

La Comunidad gana la batalla judicial para impedir que se construya en el entorno del castillo de Monteagudo

La Comunidad gana la batalla judicial para impedir que se construya en el entorno del castillo de Monteagudo

La Región de Murcia rompe su récord de empleo en el sector turístico para un mes de julio

La Región de Murcia rompe su récord de empleo en el sector turístico para un mes de julio

Murcia colaborará con el envío de vacunas a Ceuta, pero critica que el Ministerio "ha llegado tarde"

Murcia colaborará con el envío de vacunas a Ceuta, pero critica que el Ministerio "ha llegado tarde"

Lucas carga contra Miras por vincular la situación de Ceuta con la llegada de migrantes a la Región: "Es indecente"

Lucas carga contra Miras por vincular la situación de Ceuta con la llegada de migrantes a la Región: "Es indecente"
Tracking Pixel Contents