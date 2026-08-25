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Arrancan las obras para mejorar el firme de la RM-A12 entre Jumilla y el límite con Albacete

Los trabajos, que cuentan con una inversión de 440.588 euros, buscan mejorar la seguridad y el confort de los más de 146.000 usuarios anuales del tramo

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, y la alcaldesa de Jumilla, Seve González, supervisan el inicio de las obras de mejora de la carretera RM-A12

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, y la alcaldesa de Jumilla, Seve González, supervisan el inicio de las obras de mejora de la carretera RM-A12 / CARM

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La Opinión

La Opinión

La Comunidad Autónoma ha iniciado las obras de mejora del firme de la carretera RM-A12, entre Jumilla y el límite con la provincia de Albacete, en un tramo de cuatro kilómetros comprendido entre los puntos kilométricos 7,600 y 11,640. Los trabajos cuentan con una inversión de 440.588 euros y un plazo de ejecución de tres meses, según ha informado la Comunidad.

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, ha supervisado este martes el inicio de las obras junto a la alcaldesa de Jumilla, Seve González.

La actuación beneficiará, según la Comunidad, a los más de 146.000 usuarios que circulan anualmente por este tramo, entre ellos unos 11.600 vehículos pesados, vinculados principalmente a las explotaciones agrícolas de la zona y a las instalaciones de parques solares.

Las obras contemplan la repavimentación de la calzada mediante una capa de regularización de mezcla bituminosa en caliente y la aplicación de un doble tratamiento superficial, con el objetivo de corregir las deficiencias existentes y mejorar la resistencia y homogeneidad del firme.

El consejero ha señalado que la actuación permitirá "prolongar la vida útil del firme y ofrecer una circulación más segura y confortable".

Proyecto estratégico de El Carche

Por otro lado, el Gobierno regional está tramitando el procedimiento expropiatorio necesario para ejecutar el primer tramo de mejora de la carretera RM-A15, conocida como carretera de El Carche, que afecta a 61 parcelas y una superficie total de 25.147 metros cuadrados. Este primer tramo cuenta con un presupuesto de 2,37 millones de euros y tendrá una longitud aproximada de tres kilómetros.

El proyecto contempla el ensanche de la plataforma, la mejora del firme y del drenaje, nuevos elementos de seguridad vial, la reordenación de accesos y la construcción de una glorieta en la intersección de la RM-A15 con la N-344.

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La carretera de El Carche constituye el principal acceso al Parque Natural desde la N-344 y registra cerca de medio millón de usuarios al año, con un tráfico especialmente relacionado con la actividad agrícola y bodeguera de Jumilla.

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