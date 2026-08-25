Agricultura estima en un balance preliminar que la tormenta del pasado jueves afectó a 2.613 hectáreas en la Región

Los técnicos de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca siguen evaluando los daños que causó la tormenta del pasado jueves, 20 de agosto, en diversos cultivos de la Región. Según los datos del balance preliminar, el episodio de precipitaciones y granizo ha dejado daños de carácter leve en la mayor parte del territorio, sumando un total inicial de 2.613 hectáreas.

El director general de Agricultura, Francisco González Zapater, subrayó que “estamos ante un balance inicial y los datos recopilados hasta el momento confirman que la tormenta no ha tenido un impacto generalizado”.

“En la mayoría de las zonas los daños son de escasa entidad, aunque sí se aprecian perfiles de daño más directos en puntos muy concretos donde el pedrisco cayó con mayor intensidad. Nuestros técnicos continúan sobre el terreno en coordinación con las Oficinas Comarcales Agrarias y los productores afectados para evaluar cada expediente y cerrar el informe definitivo en los próximos días”, destacó González Zapater.

Por zonas, el Altiplano concentra la mayor parte de la superficie evaluada, fundamentalmente en el municipio de Jumilla, con 1.878 hectáreas. Le siguen la comarca del Noroeste (en los términos municipales de Bullas y Cehegín) con 300 hectáreas; el Alto Guadalentín (en la zona de Lorca) con 280 hectáreas; y la Vega Alta (con incidencias en el municipio de Blanca) con 155 hectáreas.

En lo relativo a los cultivos, las leñosas representan la mayor parte de la extensión evaluada por los técnicos comarcales. El almendro es el cultivo con mayor superficie afectada, alcanza las 1.265 hectáreas repartidas en plantaciones de secano y regadío del Altiplano (765 ha), Noroeste (280 ha) y Alto Guadalentín (220 ha).

De viñedo se registran 775 hectáreas afectadas, entre parcelas de secano y regadío, situadas en el Altiplano (715 ha) y Lorca (60 ha); el olivar suma 280 hectáreas afectadas en el Altiplano, tanto en secano como en regadío; los cítricos registran 155 hectáreas con daños en la Vega Alta, distribuidas en limonero (120 ha) y mandarino (35 ha).

Finalmente, de frutales de hueso y pepita se contabilizan 65 hectáreas de melocotonero y 53 hectáreas de pera en el Altiplano, así como 20 hectáreas de albaricoquero en la comarca del Noroeste.

70 por ciento asegurado

El director general de Agricultura destacó que “cerca del 70 por ciento de los cultivos afectados contaban con seguro y han presentado parte”.

Noticias relacionadas

González Zapater recordó el trabajo que se está realizando desde el Gobierno regional para mejorar el seguro agrario. “El presupuesto de la ayuda regional para el seguro se ha incrementado más de un 300 por ciento y seguimos trabajando en la mejora de pólizas para que sean herramientas más útiles para nuestros agricultores”. Concluyó indicando que “en 2026 se ha incrementado la ayuda regional hasta el cien por cien en los siete principales cultivos”.