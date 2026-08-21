"Llueve sobre mojado": la tormenta se ceba con la almendra en plena recolección

Si no llueve, porque no lo hace; y si llueve, porque lo hace mal. El frente tormentoso que pasó este jueves por el norte de la Región de Murcia, el Altiplano y la Vega del Segura provocó daños que se centraron en los cultivos que se encontraban en plena recolección, como es el caso del almendro. En total, calculan que la superficie afectada está en torno a las 25.000 hectáreas, según la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).

Este producto registra el mayor número de hectáreas afectadas en municipios como Mula, sobre todo en el paraje de Cagitán, Bullas, Calasparra, Moratalla, pedanías altas de Lorca, Ricote y Jumilla. "Llueve sobre mojado; hay parajes que repiten daños después de los pedriscos del día 10 de agosto", afirmó Antonio Moreno, secretario de Agricultura y Agua de UPA-Murcia. Entonces, el cultivo que sufrió un mayor impacto fue el almendro, del que se registraron cerca de 4.000 hectáreas con posibilidad de caída de fruto.

Los daños que se están observando un día después de la tormenta son diversos, apunta UPA, ya que este episodio ha ido acompañado de fuertes rachas de viento, que han provocado el tumbado de árboles. Este perjuicio se ha unido a la caída al suelo de más de la mitad de la cosecha de almendra que se encontraba pendiente de recolectar, así como a daños en caminos de acceso a las explotaciones debido a los arrastres y escorrentías que van a interrumpir las tareas de recolección.

Este siniestro supone un duro golpe para el sector tras años de pérdidas de cosechas por las sequías recurrentes de los últimos años Antonio Moreno — UPA

Por si fuera poco, UPA señala que en Jumilla también se ha visto afectado significativamente el viñedo que se encontraba a punto de empezar la vendimia, así como también otros cultivos como la pera, el olivar y aromáticas. "Y mucho ojo con el olivo que ha caído al suelo", advirtió Moreno en conversación con esta redacción.

"Este siniestro supone un duro golpe para el sector tras años de pérdidas de cosechas por las sequías recurrentes de los últimos años. La climatología vuelve a dejar en una situación complicada a muchos agricultores y lo que tenemos claro es que no se les puede dejar sin atender por el riesgo cierto de que se produzca un abandono de la actividad por falta de rentabilidad permanente", añadieron desde UPA a través de un comunicado.

Desde UPA vuelven a insistir en las líneas de respuesta urgente que necesitan los sectores afectados por parte del Gobierno regional, que se debe centrar en dos medidas: ayudas económicas directas, con los fondos económicos de contingencia como los que se establecieron el año pasado y que ya han beneficiado al cultivo del almendro; y mejorar las líneas de seguros para los cultivos de secano, fundamentalmente para el almendro, al ser el cultivo que registra mayor superficie. Esta última acción debe recoger las especificaciones de la Región de Murcia, como se ha realizado para otros cultivos, manifiestan desde la organización agraria.

Exige ayudas económicas directas y mejorar las líneas de seguros agrarios de secano

Adicionalmente, el representante de UPA calificó también como "urgente y prioritario" abordar con concreción la definición de un módulo específico para el seguro agrario del almendro, que fomente la contratación en este cultivo, puesto que el actual no se ajusta "para nada" a las necesidades ni posibilidades económicas del sector, dando como resultado que solo se asegure del entorno al 25% de la producción. "Este tema lo vamos a trabajar tanto con la Comunidad Autónoma como con Enesa y Agroseguro. Ya es tiempo de adaptar los seguros a la realidad productiva y climática", sentenció Moreno.

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Después de que en el pedrisco del 10 de agosto las cifra de superficies afectadas del Ejecutivo murciano no coincidiera con la de las organizaciones agrarias (las redujo de 20.000 a 6.500), Moreno pidió ahora "un poco de más rigor a la hora de evaluar los daños, ya que estos pueden influir en futuros apoyos a los agricultores afectados".