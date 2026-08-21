Los pisos con piscina de Murcia solo son un 3% más caros

La Región de Murcia es un territorio del levante español caracterizado por su clima Mediterráneo que se traduce en días infernales de calor, sobre todo durante el estío. Por tanto, las piscinas son más importantes a la hora de elegir una vivienda que, por ejemplo, en Burgos.

Pese a todos estos incentivos, la ciudad de Murcia se sitúa con un sobreprecio de solo un 3 por ciento en los pisos con piscina, con respecto a los que no la tienen. Por poner en perspectiva, en el resto del territorio nacional este porcentaje se encuentra, de media, en el 62. Todos estos datos se extraen de un estudio publicado por el portal inmobiliario Idealista.

Si bien se podría pensar que esta cifra es muy baja porque no hay el suficiente número de piscinas en la ciudad, la teoría se desmonta al comprobar que un 11 por ciento de los pisos de Murcia en venta de esta web tienen este tipo de estructura.

Este porcentaje está 'a media tabla' : por encima de capitales de provincia como Sevilla y Huesca (ambas con el 9%), Valencia cuenta con el 7%, Santa Cruz de Tenerife con el 6% y Barcelona el 5% y por debajo de Alicante (29%), Palma (21%), Málaga (16%), Almería (16%), Ciudad Real (15%), Madrid (14%), Ávila (13%), Logroño (12%) y Toledo (11%). El 29 por ciento del total de pisos de España en venta en este portal cuentan con piscina.

Casa con piscina en Baños y Mendigo, Murcia / L.O.

Datos nacionales

Al respecto del sobreprecio de los pisos con piscina en Idealista, el resto de España presenta unos datos bastante más amenazantes para el bolsillo. La lista la lidera Barcelona con un imponente 242%.

Cabe destacar también que hay un grupo de nueve capitales de provincia en las que el peso de las viviendas en venta con piscina no es estadísticamente relevante. Se trata de Ceuta, Huelva, Ourense, Palencia, Pontevedra, Soria, Vitoria, Salamanca y Lugo. Con solo el 1% de las viviendas anunciadas están las ciudades de Oviedo, A Coruña, León, Bilbao y Burgos.

El resto de territorios tienen los siguientes porcentajes: Teruel (215%), Tarragona (148%), Bilbao (130%) y Lleida (114%). Con un sobreprecio inferior al doble se encuentran Cuenca (97%), León (92%), Zaragoza (89%) y Valencia (87%), Pamplona (83%), A Coruña (82%), Palma y Huesca (80% en ambos casos), Melilla (79%), Córdoba (77%), Alicante y Málaga (76% en ambos casos), Cáceres (71%), Jaén (68%), Badajoz (66%), Santander (59%), Santa Cruz de Tenerife (58%), Almería (56%) y Toledo (50%).

Por debajo del 50% se encuentran las siguientes: Cádiz (49%) San Sebastián-Donostia (39%) Zamora (16%) Segovia (39%) Girona (20%) Castellón de la Plana (43%), Albacete (24%), Las Palmas de G.C. (38%), Guadalajara (11%), Granada (39%), Valladolid (38%), Sevilla (36%), Logroño (44%), Ávila (33%), Madrid (38%), Ciudad Real (22%).

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Un detalle que destaca Idealista en su estudio es la gran diferencia existente entre las dos ciudades más grandes del territorio peninsular. Madrid tiene un sobreprecio mucho más bajo porque, según explican, en los últimos años ha tenido la capacidad de crear nuevos desarrollos urbanísticos con zonas comunes en las que se incluyen piscinas. En Barcelona, en cambio, existe una importante limitación geográfica; además de su cercanía a la playa.