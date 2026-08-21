La Región de Murcia destina 1,2 millones de euros a los ocho municipios con menos de 5.000 habitantes del territorio

Los ocho municipios de la Región con menos de 5.000 habitantes han recibido una subvención por importe de 1.200.000 euros procedentes del Fondo de Cooperación Local anual, cuya finalidad es ayudar a financiar el gasto corriente de estos ayuntamientos, unas partidas fundamentales para ofrecer servicios de calidad a sus ciudadanos. Los municipios beneficiados son Albudeite, Aledo, Campos del Río, Ojós, Pliego, Ricote, Ulea y Villanueva del Río Segura.

EL Ejecutivo regional explicó en una nota de prensa que se trata de una fuente de financiación que pueden destinar a lo que consideren necesario y es de vital importancia para estos municipios por el peso específico que la misma tiene en sus ingresos cada año.

Recuerdan que esta cantidad representa en algunos casos alrededor del 10 por ciento del presupuesto anual de alguno de estos ayuntamientos, a los que la Consejería de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias realiza esta aportación, a través de la Dirección General de Administración Local, con el objetivo de corregir los posibles desequilibrios territoriales.

El consejero, Marcos Ortuño, destacó que "el Gobierno regional mantiene un compromiso firme con los municipios de menor población". El consejero quiere garantizar " la igualdad de oportunidades y la calidad de los servicios públicos no puede depender del tamaño del municipio".

Asimismo, subrayó que "estas ayudas permiten a los ayuntamientos disponer de recursos esenciales para atender sus necesidades cotidianas y prestar mejores servicios a sus vecinos". Por otro lado, considera que "contribuyen además a fijar población y a fortalecer la cohesión territorial de la Región de Murcia".

Ortuño remarcó que "la atención a los municipios menos poblados constituye una prioridad para el Ejecutivo regional,". Explicó que han incorporado mecanismos específicos de financiación para compensar las dificultades derivadas de su menor cantidad de población.

“El impacto de esta ayuda se traducirá en una mejora directa de la calidad de vida de los vecinos", aseguró el consejro

Otros planes

En la nota de prensa el Gobierno regional destacó otras aportaciones económicas, aparte del Plan de Obras y Servicios 2024-25. Mencionaron el correspondiente a 2026-27, destinados a la realización de proyectos que "mejoran la calidad de vida de los vecinos, incorporan una ayuda extraordinaria específica dirigida a los 8 municipios con menos población de la Región".

Esta medida consiste en garantizarles un 10 por ciento adicional de los 18 millones de euros que constituyen el presupuesto del plan. Esta cantidad se sumará a lo que le corresponda a cada uno, según los criterios establecidos para el reparto establecidos por la Administración regional.

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Informan de que el propósito de esta medida es cumplir una función de nivelación para evitar que estos municipios salgan perjudicados, puesto que en la distribución de los fondos se tiene en cuenta la superficie del territorio y la población, que son dos índices que no benefician a los ayuntamientos más pequeños.