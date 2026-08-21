El PP presiona a Lucas para que ponga fin a sus vacaciones ante la falta de medios de la Guardia Civil

El PP considera "inaudito" que, ante el importante aumento de llegadas de pateras registrado este año, más del doble según los datos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (FCSE), y las denuncias de los agentes sobre la falta de medios, "Lucas siga de vacaciones y desaparecido mientras la Región necesita respuestas". Así se manifestó este viernes la portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, quien exigió al delegado del Gobierno que "salga y diga de una vez con qué medios va a reforzar a la Guardia Civil para frenar la llegada descontrolada de pateras a nuestras costas".

Este mismo viernes, La Opinión informa de que los agentes de la Benemérita no pudieron interceptar la embarcación en la que llegaron 62 argelinos porque la única patrulla rápida con la que cuentan para perseguir narcolanchas está averiada.

No puede ser que quienes tienen la responsabilidad de proteger nuestras costas tengan que desempeñar su labor con embarcaciones fuera de servicio Miriam Guardiola — Portavoz PPRM

Guardiola recordó que el Gobierno de España se comprometió a reforzar las patrulleras de la Guardia Civil con una embarcación más, pero, según denuncian los propios agentes, "esa patrullera nunca llegó". "Queremos saber dónde está ese refuerzo prometido y por qué el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a dejar a la Región de Murcia sin los medios necesarios para afrontar una situación que cada vez es más preocupante", subrayó.

"No puede ser que quienes tienen la responsabilidad de vigilar y proteger nuestras costas tengan que desempeñar su labor con medios insuficientes y arcaicos y, además, con embarcaciones fuera de servicio", lamentó la parlamentaria.

L. O.

A juicio de Guardiola, "no estamos hablando únicamente de inmigración irregular, estamos hablando de seguridad, de control de nuestras fronteras y de la capacidad del Estado para impedir que las organizaciones criminales campen a sus anchas por nuestras costas".

A través de un comunicado, la portavoz del PPRM reclamó también al delegado del Gobierno que informe de "cuántos de los 62 inmigrantes llegados recientemente han sido ya localizados". "Los ciudadanos tienen derecho a saber qué ha ocurrido, qué respuesta ha dado el Estado y qué medidas se están adoptando para garantizar la seguridad y el control de nuestras fronteras", agregó.