Murcia, a la cabeza de alumnos que cursan asignaturas en otro idioma

El conocimiento de lenguas extranjeras resulta cada vez más imprescindible en un mundo globalizado, de ahí que los idiomas tengan un mayor peso dentro del currículo escolar y que, precisamente, la Región de Murcia pueda sacar pecho en este ámbito.

Murcia es en estos momentos la comunidad autónoma donde más alumnos adquieren conocimientos de cualquier materia (matemáticas, ciencias o educación física) en otro idioma. Concretamente, lo hace el 95,8% de los estudiantes de Primaria y el 60% de Secundaria, las cifras más altas de España en las dos etapas educativas. Así lo recoge el informe Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2026, dado a conocer estos días por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Los especialistas señalan que la enseñanza de materias de estudio a través de una lengua extranjera tiene un doble objetivo: el aprendizaje de la lengua y el aprendizaje de contenidos. Por ello se permite a las administraciones educativas que una parte de las materias de currículo se impartan en otro idioma sin que ello suponga una modificación de los aspectos básicos del currículo, procurando que a lo largo de la etapa el alumno adquiera la terminología propia de las materias en ambas lenguas.

En este caso, el inglés es la lengua mayoritariamente utilizada para la enseñanza.

El trabajo del Ministerio muestra que en Educación Primaria la Región de Murcia está a la cabeza con un 95,8% de estudiantes que adquieren conocimientos en otro idioma, seguida de Navarra (70,4%) y Aragón (60,5%). En Secundaria las cifras se reducen y Murcia vuelve a liderar el ranking con un 60%, por delante de Andalucía (53,8%) y Madrid (46,9%).

Aumenta la empleabilidad

Los autores del estudio indican que los conocimientos de lenguas extranjeras también cumplen un papel cada vez más importante para aumentar la empleabilidad de los jóvenes y son un factor de competitividad en las empresas. De ahí que el Consejo de Europa haya planteado como objetivo para el conjunto del alumnado el conocimiento de dos lenguas extranjeras y ha propuesto el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) y el Portfolio Europeo de las Lenguas con el fin de promover y favorecer el plurilingüismo, la diversidad cultural y la movilidad entre los países de Europa.

El estudio de al menos una lengua extranjera es requisito imprescindible en las etapas de educación obligatoria y en Bachillerato, aunque también hay un alto porcentaje de alumnado del segundo ciclo de Infantil que ya tiene contacto con una lengua extranjera: el 84,5% a nivel nacional en el curso 2023-2024 y el 100% en la Región de Murcia, comunidad que está de nuevo liderando estas cifras junto a las autonomías de Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid, Castilla y León y La Rioja.

Segunda lengua

Sobre los alumnos que cursan una segunda lengua extranjera optativa, Educación informa de que alcanzan el 40% del total, aunque también con diferencias significativas según el territorio. La enseñanza de un segundo idioma en Primaria es en la Región de Murcia del 32,2%, la tercera cifra más alta de España, solo por detrás de Canarias (36,5%) y Andalucía (33,2%). Detrás de la Región están Aragón (27,9%) y Extremadura (23,4%).

En Educación Secundaria Obligatoria, donde la segunda lengua extranjera debe ser ofertada como materia optativa en todos los centros, los mayores porcentajes de alumnado que cursa una segunda lengua extranjera se dan en Canarias (77,8%), Galicia (59%) y Región de Murcia (58,5%), seguidas de otras cuatro comunidades y las dos ciudades autónomas, que también superan el 40%.

En el otro extremo, dos comunidades con lengua cooficial, País Vasco y Comunidad Valenciana, no alcanzan el 30%.

Las cifras caen en Bachillerato, donde el mayor número de alumnos que cursan segunda lengua se da en Andalucía, con un 27,7%. En Murcia baja hasta el 14,2%.