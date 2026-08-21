Baño
Izada la bandera roja en tres playas de la Región de Murcia este viernes
Parazuelos, Playa de Calnegre y Puntas de Calnegre de Lorca tienen prohibido el baño
En Águilas, Cartagena, Mazarrón y La Unión ondean varias banderas amarillas
Las temperaturas han descendido ligeramente en esta jornada con respecto a las temperaturas que han registrado los termómetros de la Región de Murcia en los últimos días. Por eso, es una buena oportunidad para visitar la costa y darse un baño.
Sin embargo, la felicidad no puede ser plena porque los puestos del Plan Copla han abierto esta mañana con avisos en 15 playas del territorio regional. Se trata de tres banderas rojas en Lorca y doce amarillas entre Águilas, Cartagena, La Unión y Mazarrón.
La bandera roja ondea, concretamente, en Parazuelos, la Playa de Calnegre y en Puntas de Calnegre; todas de Lorca. El 112 recordó en su perfil oficial de la red social X (antes Twitter) que cuando este símbolo se encuentra en las playas, el baño queda absolutamente prohibido porque la salud de las personas podría correr un importante riesgo.
Asimismo, indicaron algunos de los motivos por los que se suele izar la misma: corrientes fuertes, mar muy agitado, presencia de animales peligrosos o cualquier otro motivo que suponga un "riesgo grave" para los bañistas.
Bandera amarilla
En otras partes de la Región ondean banderas amarillas que, si bien permiten el baño, recomiendan mantener la precaución. De forma más específica, los puestos del Plan Copla han colocado la bandera amarilla para La Colonia, en Águilas; Calblanque, El Corral, El Portús, Isla Plana, La Azohía, San Ginés, en Cartagena.
En La Unión contarán con este aviso en El Lastre y La Bahía. Por su lado, en Mazarrón estará la bandera roja en El Mojón, La Reya y Percheles. Al igual que en el caso de los avisos rojos, el 112 destaca que esta recomendación de daño moderado se produce por corrientes medianamente fuertes, fenómenos meteorológicos que dificultan la vigilancia o cualquier otra situación que suponga un "riesgo moderado" para las personas.
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