La red de Unidades de Salud Bucodental de la Región crecerá hasta las 60 el próximo año

La atención bucodental gratuita es una de las grandes desconocidas del sistema sanitario y aunque las prestaciones han ido aumentando y menguando en los últimos años en función de los periodos de mayor o menor presupuesto económico, en estos momentos la Región de Murcia ofrece asistencia a todos los menores de entre 0 y 15 años, incluyendo también a embarazadas, pacientes oncológicos, personas con discapacidad y aquellas con determinadas enfermedades raras.

Para seguir mejorando estas prestaciones, la Consejería de Salud anuncia que la red de Unidades de Salud Bucodental, que cuenta en estos momentos con 53 puntos de atención, crecerá entre este año y el próximo 2027 hasta las 60.

Así lo ha afirmado este jueves la consejera Isabel Ayala durante la visita que ha realizado a la Unidad de Salud Bucodental del centro de salud Murcia Sur, donde se han renovado varios equipos y se ha adquirido un nuevo sillón para tratamientos.

“Desde el Servicio Murciano de Salud (SMS) estamos trabajando para aumentar las prestaciones sanitarias y gracias a ello hemos abierto en los últimos cuatro años hasta veinte nuevas unidades de Salud Bucodental, pasando de las 33 que existían a 53 con una inversión de diez millones de euros”, indica.

Ahora, el siguiente paso es llegar a las 60 y para diseñar este incremento de los recursos y puntos de atención el coordinador del Programa Integral de Salud Bucodental de la Región de Murcia, Federico Martínez, está mantenido reuniones con los subdirectores médicos de cada una de las nueve áreas de salud para conocer las necesidades de cada zona.

La siguiente en crecer será la de Cieza, que actualmente atiende a toda la población de este municipio y a la de Abarán y Bullas. Para ello está previsto que se desdoble en Cieza-Este y Cieza-Oeste.

Este desdoble se sumará a los que se han llevado a cabo en el último año, como son los de El Infante, El Palmar-Sangonera y Alcantarilla, ampliando horarios de mañana y tarde para dar una mayor cobertura a la población.

Las unidades de Salud Bucodental están formadas por un odontólogo, un auxiliar y un higienista, quienes desde hace tres años han ampliado su ámbito de actuación y además de atender a los pacientes en consulta están saliendo a los colegios a ofrecer talleres a los escolares sobre salud bucodental, ya que la prevención es un pilar fundamental de este cuidado, afirma Federico Martínez.

La red de Unidades de Salud Bucodental de la Región crecerá hasta las 60 el próximo año / L. O.

Prestaciones

La prestaciones que ofrece el sistema sanitario público de forma gratuita están compuestas por las que se incluyen en la cartera nacional del Ministerio de Sanidad y las que ofrece cada comunidad autónoma.

En este caso, en la Región de Murcia se da atención público-mixta, ya que dependiendo de la edad del paciente se le atiende en el sistema público o en una de las clínicas concertadas. Esta asistencia empieza incluso antes del nacimiento, ya que las propias embarazadas se pueden beneficiar de revisiones.

El coordinador del programa explica a La Opinión que los niños de 0 a 5 años son vistos en el sistema público, quienes pueden acceder a revisiones, limpiezas, empastes de piezas definitivas, fluoración y reconstrucción por traumatismos.

Entre los 6 y los 9 años se les ve a través del programa PADI, en el que los padres pueden elegir alguna de las clínicas dentales adscritas al programa para recibir esa misma asistencia. Mientras que a partir de los 10 años y hasta los 15 vuelven a ser atendidos en la red pública.

A estas prestaciones se unen las que ofrece la Región de Murcia, ampliando la cartera nacional, con asistencia a pacientes oncológicos con cáncer de cabella o cuello; a pacientes con discapacidad, cuya atención se puede alargar a toda su vida en función de sus características y si por su situación no puede mantener una adecuada higiene dental; y a pacientes con enfermedades raras concretas.

También dependen de la comunidad las endodoncias en molares permanentes a los niños de 6 a 9 años, una prestación que solo ofrecen actualmente de forma gratuita ocho comunidades autónomas, entre las que está Murcia.

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En los casos de atención a menores en los que es necesaria sedación o anestesia general para poder realizar el tratamiento, el SMS tiene designados los hospitales Virgen de la Arrixaca para los niños de 0 a 5 años y el Morales Meseguer hasta los 15 años. Después de esa edad se realiza en centros concertados.