El PP reafirma su apoyo a Ceuta y López Miras exige "devolver a Marruecos a todos los que entraron irregularmente"

El PP refuerza su compromiso con Ceuta después de que unas 70.000 personas cruzaran la frontera durante los días 30 y 31 de julio. Mientras que el PP en el Ayuntamiento de Murcia elevará al próximo pleno municipal una declaración de apoyo con la que espera obtener el respaldo de sus compañeros de la oposición, el presidente regional, Fernando López Miras, exige "la devolución a Marruecos de todas las personas que entraron ilegalmente en territorio nacional".

"No es ni mucho menos una crisis humanitaria ni migratoria lo ocurrido en Ceuta, es fruto de una invasión, de una acción dirigida que permitió la entrada de casi 70.000 personas extranjeras en territorio nacional", afirmó este miércoles López Miras, quien también señaló que "en estas situaciones hay que devolver a todas las personas que entraron ilegalmente en territorio nacional, en territorio europeo. Lo dice la Unión Europea y lo decimos todos menos el Gobierno de España, que muestra una incapacidad gravísima".

"Lo ocurrido es fruto de una invasión, de una acción dirigida" Fernando López Miras — Presidente del Gobierno regional

Respecto a la llegada de menores migrantes a la Región, López Miras indicó que en lo que va de año se han acogido a 382 nuevos menores, lo que supone un incremento del 55 por ciento, pero quiso matizar que una cosa es el acogimiento humanitario y otra "una acción dirigida muy similar a una posible invasión".

"Igualdad entre territorios"

La misma mañana en la que se pronunció el presidente regional, el concejal Diego Avilés se estrenó como portavoz del PP en el Ayuntamiento de Murcia al anunciar que su partido promoverá una declaración de apoyo a los vecinos de Ceuta.

Dicha propuesta se elevará al próximo pleno municipal con el objetivo de que sea "una declaración institucional con el acuerdo unánime de todos los grupos políticos", indicó el edil de Cultura e Identidad.

Avilés puso de relieve "la situación de inseguridad que se ha generado a raíz de la el salto de la frontera de Ceuta y, por tanto, en nuestro país" y cuestionó que "el gobierno de Pedro Sánchez lleva 20 días de total ausencia y de inacción" y, por ello, desde el PP exigen "en primer lugar, la igualdad entre los territorios y, en segundo lugar, la libertad y la seguridad de todos los españoles".

"El gobierno de Pedro Sánchez lleva 20 días de total ausencia y de inacción" Diego Avilés — Concejal de Cultura e Identidad en el Ayuntamiento de Murcia

Además, el edil recordó que el PP ya propuso la puesta en marcha de un plan nacional de seguridad para reforzar la seguridad en la ciudad de Ceuta, con la incorporación fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, "también las propias Fuerzas Armadas, funcionarios de Extranjería y especialistas en la lucha contra las mafias de tráfico de personas", detalló.

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Por todo ello, "desde el Ayuntamiento de Murcia vamos a elevar esa declaración institucional de apoyo a la ciudad de Ceuta, de tal manera que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia expresa de manera pública su solidaridad, cercanía y apoyo a los ceutíes ante los graves acontecimientos de seguridad, de convivencia y de normalidad que están sucediendo", concluyó el portavoz del PP.