El pistacho alcanza los precios de mercado más altos en cinco años

El pistacho se ha comercializado con los precios más altos de los últimos cinco años, mientras que las olas de calor han adelantado, para finales de este mes, el inicio de la próxima campaña.

1.740 hectáreas de cultivos de pistacho se concentran en la Región de Murcia, en concreto, en el Noroeste, en municipios como Caravaca, Moratalla, Cehegín, Lorca y Jumilla - de acuerdo a los datos de la Estadística Agraria-. Las explotaciones de este tipo de cultivo leñoso se sitúan en la zonas altas y frías de la Región puesto que su floración tiene lugar después de las heladas y no se ven afectadas por este tipo de inclemencias climáticas -como sí ocurre con el almendro-.

Asimismo, el 80% del pistacho murciano es cultivo de regadío, ya que la escasez de lluvias propicia la tendencia al alza de este tipo de suministro artificial de agua. Fuentes consultadas de la Consejería de Agricultura confirman que el aumento de este sistema de cultivo se expande a todos los demás productos: «Cuando antes podría ser un 10% de regadío y un 90% de secano, ahora están a la par por la falta de precipitaciones», explica la consejería.

Según la información facilitada por Appistaco, la asociación nacional de productores y comercializadores de pistacho, este tipo de cultivo cobra bastante protagonismo en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. «La mayor parte de los 250 socios de Appistaco tienen pequeñas parcelas de dos o tres hectáreas que utilizan como complemento de renta al olivar», ha indicado Julián Navarro, el presidente de esta asociación de productores de ámbito nacional.

La Consejería ha enfatizado la importancia de diversificar el cultivo puesto que plantar una hectárea de pistacho puede costar «hasta 21.000 euros» y tardan 6 años en dar frutos. «Un agricultor joven debería compaginar el pistacho con otro cultivo como el almendro para paliar el elevado coste inicial», explica, al mismo tiempo que pide tener cuidado con esta percepción del pistacho como el «oro verde», es decir, una rentabilidad asegurada.

Un montón de pistachos en periodo de maduración. / L. O.

Por consiguiente, la superficie cultivable de pistacho que manejan los socios de Appistaco va a crecer de manera considerable en los próximos años una vez que entren en servicio las parcelas que todavía no están dando ningún fruto.

Por otro lado, el presidente de Appistaco valora los «excelentes» precios con los que se ha liquidado a los socios la última campaña, que oscilan entre los 8 euros/kilo para el pistacho ecológico y los 7,39 para el convencional. La diferencia entre ambos obedece a la ubicación de cada explotación y los gastos de transporte que acarrean.

Las continuas olas de calor van a provocar un adelanto de la próxima campaña de recolección. Si lo habitual era empezar en torno a la segunda quincena de septiembre, ya hay muchas explotaciones que se preparan para la semana que viene.

«Las expectativas de cosecha son muy buenas y se espera superar las cifras de la última campaña», augura Julián Navarro. Eso sí, las fuentes cercanas a Agricultura recuerdan que hay que tener cuidado con esta tendencia que rodea al pistacho por su gran coste y tiempo de espera.