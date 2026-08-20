La patera de Cala del Barco provoca una ofensiva de López Miras y del PP contra el Gobierno de España

La patera que llegó este miércoles a la Cala del Barco, en Los Belones (Cartagena), ha provocado un terremoto político en la Región de Murcia. Está grabado cómo 62 migrantes argelinos (45 hombres, 2 mujeres y 15 menores) arribaron a una playa llena de veraneantes, muchos de los cuales decidieron abandonar la zona tras ver aproximarse una lancha con cuatro motores de casi mil caballos. En el programa 'Espejo Público' de Antena 3, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, fue claro al responsabilizar al Gobierno de España: "No entendemos cómo puede llegar una embarcación de esas dimensiones a nuestras costas sin que sea interceptada, sin que sea localizada, sin ningún tipo de control, no entendemos dónde están los efectivos del Ministerio".

El jefe del Ejecutivo murciano afirmó que "no hay ningún tipo de información, colaboración o coordinación" con el Gobierno regional por parte de la Administración central, a quien recrimina que solo le informe de los menores que llegan, 492 en lo que va de año, y 132 en julio, pero no sobre los adultos. "No sabemos ni dónde están ni qué es lo que se hace con ellos", ha añadido, al tiempo que ha afirmado que esto genera "inseguridad".

Desde la sede del Partido Popular en Murcia, el vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral, Joaquín Segado, fue directo a por el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas. "El Gobierno de España tiene la responsabilidad de proteger nuestras fronteras, la obligación de combatir a las organizaciones criminales y también la de proporcionar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional los medios adecuados para luchar contra esas mafias", dijo, añadiendo que "si la competencia es del Gobierno de España, hay un responsable político de que no se ejerza en la Región de Murcia": Francisco Lucas.

"¿Dónde está el delegado de Pedro Sánchez?", se preguntó, exigiendo, una vez más, su comparecencia urgente. "Que salga de su silencio y explique qué está sucediendo en las costas de la Región de Murcia y, sobre todo, qué piensa hacer el Gobierno de España para impedir que lo que pasó ayer vuelva a pasar hoy o cualquier otro día en las costas de nuestra tierra". Antes de su intervención, el Grupo Popular había registrado una solicitud de comparecencia de Lucas en la Asamblea Regional para que se explique, aunque Segado no disimuló la poca fe que tiene en que acuda al Parlamento murciano.

Desde el Partido Popular de la Región de Murcia reclaman al Gobierno de España que "entienda que la costa murciana también es frontera de Europa, es la frontera sur de Europa con África", y que su población no puede acostumbrarse a ver las imágenes del desembarco de Cala del Barco. "No podemos permitir que las mafias piensen que la Región es un territorio en el que pueden actuar con total impunidad, porque cuando el Estado pierde la capacidad de hacer cumplir la ley, ese espacio lo ocupan los delincuentes".

Nacho Jáudenes (PP Cartagena) y Joaquín Segado (PP Región de Murcia). / PPRM

El PP exige respuestas a cuestiones como "cuántas personas han desembarcado en los últimos meses, cuántas han sido interceptadas, cuántas veces ha sucedido esto que ayer vimos en las redes sociales, de cuántas personas estamos hablando y cuántas han sido devueltas o expulsadas de España".

Por otra parte, el PP solicita también "un refuerzo inmediato" de los medios humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Región de Murcia. "No podemos permitir que los delincuentes cuenten con más medios que quienes tienen que luchar contra la delincuencia", manifestó.

Por último, reclama "una estrategia específica del Ministerio del Interior para las costas de la Región de Murcia frente al crecimiento, que ya es una realidad, de estas organizaciones criminales".

Reclaman una estrategia del Ministerio del Interior para las costas de la Región ante el crecimiento de las mafias

Segado recordó que, ya antes del incidente de esta semana, se lleva un tiempo "viendo narcolanchas acercándose a nuestras playas a plena luz del día de manera habitual". "petaqueos y abastecimientos de combustible prácticamente a la vista de todo el mundo" y "organizaciones criminales que utilizan las mismas rutas para traficar con personas" o "para traficar con drogas o combustible".

Cartagena, "una excepción en toda España"

También estuvo presente en la rueda de prensa el secretario general del PP de Cartagena, Nacho Jáudenes, quien lamentó que "España lleva demasiado tiempo sin una política migratoria y exterior seria, ordenada y responsable", algo que tiene consecuencias "no solo en Ceuta, sino también en nuestra Región".

El dirigente 'popular' presentó Cartagena como "una excepción en toda España": "Somos la única ciudad del país que recibe inmigración irregular por dos vías: directamente por mar, a través de nuestras costas, y, además, recibimos migrantes trasladados desde otros puntos de España, bien por tierra o bien en avión. Tenemos el CATE, tenemos un campamento de migrantes en el antiguo Hospital Naval y lo que no tenemos es un cuartel de la Guardia Civil, ahora convertido en un solar".

Tenemos CATE y un campamento de migrantes en el antiguo Hospital Naval, pero no tenemos cuartel de la Guardia Civil Nacho Jáudenes — Secretario general PP Cartagena

Jáudenes denunció que el municipio de Cartagena, "con más de 220.000 habitantes" y "que soporta una presión migratoria singular, lleva ya más de tres años sin unas instalaciones para nuestra Guardia Civil, después de que el propio Gobierno de España las derribara de urgencia y echara a las familias de sus casas".

Otro ejemplo "de las mentiras y del desdén del Gobierno de España con Cartagena es el antiguo Hospital Naval", agregó, recordando que la instalación "supuestamente temporal, con capacidad para 600 personas y, en principio, para cuatro meses", lleva abierta desde 2023. "Se ha convertido en permanente y ha llegado a superar las 1.000 personas instaladas bajo unas carpas en zona inundable", recalcó.

El PP de Cartagena reclama "orden, seguridad, respeto institucional y también financiación", así como que "el Gobierno de España deje de utilizar Cartagena como una solución permanente para las cuestiones que es incapaz de resolver".

Rifirrafe con Vox

Vox informó este jueves que también ha presentado una iniciativa en la Asamblea Regional para exigir al delegado del Gobierno, en este caso, que ponga en marcha todos los mecanismos necesarios para reforzar la seguridad y la protección de las costas de la Región. Su portavoz parlamentario, Rubén Martínez Alpañez, denunció a través de un comunicado la "actitud de brazos cruzados" del Ejecutivo central ante la llegada de inmigración ilegal y advirtió de las consecuencias negativas de este fenómeno, que pasan por fomentar "la inseguridad, las violaciones y la esclavitud en Ceuta".

El miércoles, tras viralizarse las imágenes de la llegada de la embarcación con decenas de ciudadanos argelinos, hubo un intercambio de mensajes en redes sociales entre Martínez Alpañez y el senador 'popular' José Ramón Díez de Revenga. El primero reclamó a López Miras que pidiera la expatriación de los migrantes recién llegados, tal y como había hecho con los extranjeros de Ceuta. El dirigente del PP le replicó que "esto es asunto exclusivo del Gobierno central", lamentando así que Vox culpe al que no es responsable: "Como siempre, equivocándose de rival".

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"Lo que sorprende es que para los ilegales que entran a nuestra región, como los del vídeo, solo os limitéis a pedir más dinero y no solicitéis su deportación. Se ve que los 4.800 euros al mes por persona que destináis lo consideráis poco", le contestó el diputado regional de Vox.