Noche infernal en la Región: temperaturas de hasta 35 grados de madrugada

Tras una jornada en la que los termómetros habían superado ampliamente los 40 grados en numerosos puntos de la Región de Murcia, la madrugada de este jueves dejó temperaturas extraordinariamente elevadas. En plena noche todavía se superaban los 35 grados y, cuando llegó el amanecer, había estaciones que seguían alrededor o incluso por encima de los 30.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), a las 00.00 horas, Totana registraba 35,7 ºC, el valor más alto de las estaciones murcianas con dato disponible a esa hora. Pero no era el único punto de la Región con temperaturas muy elevadas. Tentegora (Cartagena) marcaba 34,3 ºC, Puerto Lumbreras 34,2 ºC, Mula 34 ºC, Lorca 33,9 ºC y tanto Cieza como Molina de Segura 33,5 ºC.

De hecho, a medianoche 23 de las 25 estaciones que ofrecían un registro de temperatura estaban todavía en 30 ºC o más. Solo Los Royos, con 27,2 grados, y Moratalla, con 28, quedaban por debajo de ese nivel. Y el termómetro todavía tenía margen para subir en algunos puntos.

35,8 grados a la una de la madrugada

Lejos de producirse un descenso rápido tras la medianoche, en algunos puntos el termómetro todavía subió. El caso más llamativo fue Murcia capital, que alcanzó 35,8 ºC a la una de la madrugada. A esa misma hora, Alhama de Murcia y Mula marcaban 34,6 grados y Archena, 34,4. En ese momento, 21 de las 26 estaciones de AEMET seguían en 30 grados o más. El calor fue perdiendo intensidad después, pero lo hizo lentamente. A las dos de la madrugada todavía había 16 estaciones por encima de esa barrera.

No hace falta avanzar muchas horas para comprobar hasta qué punto costó que refrescara. A las seis de la mañana seguían registrándose 32 ºC en Murcia, 30,8 ºC en San Javier, 30,5 ºC en Archena y Cartagena, 30,4 ºC en Cieza y 30,3 ºC en Alhama de Murcia y Tentegora.

Y a las siete de la mañana todavía había cuatro puntos en 30 grados o más: Murcia, con 31,4 ºC; Alhama, con 30,6 ºC; Cieza, con 30,3 ºC; y Archena, con 30 ºC. Alhama resume especialmente bien cómo fue la noche. Desde las doce hasta las ocho de la mañana, todos sus registros horarios se mantuvieron en 30 grados o más. Solo después el termómetro consiguió bajar ligeramente de esa barrera.

Mínimas que se quedaron a las puertas de los 30 ºC

Los valores mínimos alcanzados terminan de reflejar la intensidad del calor nocturno. Alhama de Murcia no bajó de 29,9 ºC, una mínima registrada a las 8.20 horas. En Cieza el termómetro descendió hasta 29,4 ºC, mientras que Murcia capital y Cartagena se quedaron en 29,3 ºC.

Tampoco hubo demasiado alivio en otros puntos. San Javier Aeropuerto tuvo una mínima de 28,7 ºC; Tentegora, de 28,4 ºC; Totana y Cabo de Palos, de 28,3 ºC; y Archena, Fuente Álamo y Torre Pacheco, de 28,2 ºC. Águilas se quedó exactamente en los 28 grados. El contraste se produjo en las zonas más frescas del interior: Caravaca de la Cruz bajó hasta los 23,1 ºC, Zarcilla de Ramos hasta los 22,6 y Moratalla hasta los 21,8. El registro más bajo fue el de Los Royos, con 19,8 ºC, más de diez grados por debajo de la mínima registrada en Alhama.

De los 43,5 grados de la tarde a casi 36 de madrugada

La noche llegó después de una de las tardes más calurosas de estos días. Este miércoles, Molina de Segura alcanzó los 43,5 ºC a las 16.40 horas, el registro más elevado de la jornada en la red de estaciones de AEMET en la Región. Muy cerca quedaron Archena, con 43 ºC; Abanilla, con 42,9 ºC; Cieza, con 42,5 ºC; y Murcia capital, con 42,4 ºC.

El descenso posterior fue lento y el calor acumulado durante la tarde se prolongó durante buena parte de la madrugada. Algunos termómetros continuaban en torno a los 30 grados incluso cerca del amanecer.

Las mínimas caerán este viernes

La situación, sin embargo, podría cambiar de manera considerable en apenas 24 horas. Las previsiones de AEMET para este viernes apuntan a un importante descenso de las temperaturas mínimas en algunos de los municipios que registraron los valores nocturnos más elevados.

El contraste más acusado se espera en Alhama de Murcia. Después de los 29,9 ºC de mínima de este jueves, AEMET prevé para el viernes 20 ºC, prácticamente diez grados menos. En Cieza también se esperan 20 grados, frente a los 29,4 ºC registrados esta madrugada, y la previsión para Totana baja igualmente hasta los 20 ºC, después de una noche en la que su estación no descendió de 28,3 ºC.

La diferencia será también notable en la capital. Murcia tiene prevista una mínima de 22 ºC este viernes, frente a los 29,3 ºC registrados este jueves. En Archena, donde la estación de AEMET bajó hasta 28,2 ºC, la previsión municipal para mañana es igualmente de 22 grados.

Será, por tanto, una tregua sobre todo nocturna. El calor no desaparecerá durante el día: AEMET mantiene máximas de 36 ºC en Murcia y Archena y de 35 ºC en Alhama, Cieza y Totana para este viernes.