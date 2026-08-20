López Miras, ante el traslado de 500 niñas de Ceuta a la Península: "Deben volver a su país"

El Gobierno está trabajando desde el pasado domingo en un plan para trasladar de manera "urgente" a 500 niñas migrantes que permanecen en Ceuta a la Península Ibérica. Se trata de una acción que, como estaba previsto, no cuenta con el beneplácito de las comunidades gobernadas por el PP, incluida la Región de Murcia. El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, señalaba este jueves en una entrevista en 'Espejo Público' de Antena 3 que "donde mejor pueden estar es con sus familias".

Asimismo, el jefe del Ejecutivo regional se preguntó por qué "la situación, hace dos días, era normal en Ceuta y hoy es necesario trasladar a 500 niñas por su propia seguridad".

Por otra parte, afirmó que el Gobierno regional no ha sido informado sobre si está previsto hacer algún reparto de los menores que hay en Ceuta ni de estas niñas en concreto. "No sabemos cuál es la decisión, por qué está motivada, ni lo que van a hacer finalmente", explicó en televisión.

"Aquellas personas, tanto adultas como menores, que han llegado a través de una invasión coordinada deben volver a su país", concluyó.

El vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del PP regional, Joaquín Segado, recordó que hasta dos ministros dijeron la semana pasada "que ninguna persona de las que entró ilegalmente en Ceuta durante el asalto a la ciudad permanecería allí más tiempo del necesario y que ninguna pasaría a la Península".

"Es bastante propio de este Gobierno que unos días después un ministro corrija lo que dice otro. La realidad es que ayer se hizo un anuncio del hipotético traslado de 500 personas desde Ceuta al resto de España, pero nadie sabe nada", reconoció.

Aunque el Ministerio de Infancia y Adolescencia aseguran que el Gobierno de Ceuta y el PP conocen el plan de traslado de 500 niñas, el PPRM lo niega en rotundo.