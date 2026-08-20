La Arrixaca reduce el tiempo en pruebas de cáncer de mama: de semanas a solo una hora

Agilizar las pruebas necesarias ante la sospecha de cáncer de mama para tener un diagnóstico completo lo antes posible y así poder iniciar el tratamiento de forma inmediata. Ese es el objetivo que persigue el nuevo protocolo puesto en marcha por la Unidad de Mama del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia y desarrollado por el servicio de Radiología del centro sanitario de referencia de la Región de Murcia, un protocolo conocido por las siglas TEMA y que ya ha sido reconocido tanto a nivel regional como nacional por el propio Ministerio de Sanidad.

Esta nueva forma de trabajar busca acortar los tiempos de espera en mujeres que necesitan varias pruebas para ver si tienen metástasis y acelerar así el inicio el tratamiento.

El modelo desarrollado por el Servicio de Radiología está dirigido a mujeres con sospecha inicial de cáncer de mama que, por sus características clínicas o radiológicas, precisan conocer si la enfermedad se ha extendido a otros órganos y obtener confirmación histológica de las lesiones sospechosas.

Con él se pueden agrupar en una única visita pruebas que tradicionalmente requerían varias citas y semanas de espera, lo que permite agilizar todo el procedimiento y que «se le haga a la paciente todas las pruebas en poco más de una hora», según explica a La Opinión la jefa del servicio de Radiología de la Arrixaca, Florentina Guzmán. Pero para ello ha sido necesario coordinar a todo un equipo multidisciplinar de radiólogos, técnicos y profesionales de enfermería.

«El circuito desarrollado por nuestro servicio no ha requerido inversiones ni la compra de nuevos equipos, únicamente se ha reorganizado el procedimiento y la forma de trabajar para acabar con los tiempos muertos que se daban entre pruebas, aprovechándolos para hacer el resto de estudios a las pacientes y que en una única visita salgan del hospital con todas las pruebas realizadas», informa la doctora Guzmán.

Alta sospecha de cáncer

Las pacientes que ya se benefician del protocolo TEMA son aquellas con alta sospecha de cáncer de mama, las mujeres que acuden con un bulto y se cree que puede ser maligno. A estas usuarias se les realiza una mamografía con contraste, que es la que permite aumentar la precisión y conocer exactamente la extensión, si la mama contralateral está afectada y afina mejor los tamaños.

Los profesionales de Radiología de la Arrixaca, viendo que las pacientes a las que se les aplicaba el contraste debían esperar unos minutos para poder realizarle la mamografía, plantearon la posibilidad de aprovechar ese espacio de tiempo para hacer otras pruebas. La jefa del servicio afirma que «han sido esos dos minutos los que nos han dado pie para cambiar la manera de trabajar».

Florentina Guzmán detalla que ahora, cuando llega una paciente con un bulto sospechoso lo primero que se le hace es una ecografía para poder clasificar a las mujeres que llegan y conocer si el cáncer ha pasado a otros órganos o si únicamente tienen que estudiar la mama y la axila.

A las pacientes a las que hay que hacer un estudio completo se les realiza posteriormente un TAC de tórax, abdomen y pelvis aprovechando los minutos que había que esperar y, posteriormente, se le hace la mamografía con contraste. A esta le sigue, según marca el protocolo, una ecografía y biopsia de las lesiones sospechosas.

«Esto permite que las mujeres vayan a una vía alternativa, un circuito rápido, que le permite que en menos de una hora tenga todas las pruebas necesarias para su diagnóstico» gracias a que el protocolo integra la estadificación, el estudio mamario avanzado y la obtención de muestras para el diagnóstico histológico en menos de una hora.

Más de 250 pacientes murcianas se han beneficiado ya del nuevo circuito rápido

El objetivo final es ofrecer una atención más rápida que facilite que el equipo clínico de la Unidad de Mama pueda orientar el tratamiento desde la primera valoración, teniendo todas las pruebas para ello.

El protocolo TEMA representa una nueva forma de entender el proceso diagnóstico del cáncer de mama, centrada en las necesidades de las pacientes y orientada a reducir tiempos, desplazamientos e incertidumbre en uno de los momentos más delicados de su proceso asistencial, apunta la responsable de Radiología.

El cambio en la forma de trabajar arrancó en 2023 con un proyecto piloto en el que participaron 40 mujeres. La buena respuesta y los resultados obtenidos llevaron a este servicio del Hospital Virgen de la Arrixaca a publicar un artículo sobre el mismo y a realizar algunas mejoras. Actualmente este protocolo funciona de forma consolidada en el centro sanitario de El Palmar y ya se han beneficiado de él más de 250 mujeres.

La doctora Guzmán (c) recoge el premio otorgado por el Ministerio de Sanidad. / L. O.

Reconocimiento

El protocolo TEMA ha recibido el Premio New Medical Economics 2025, acaba de ser reconocido por el Ministerio de Sanidad con la categoría bronce en la convocatoria Buenas Prácticas del Sistema Nacional de Salud 2025-2026 y ha sido certificado como Práctica Excelente por la Consejería de Salud, por lo que sus autores esperan que se pueda exportar a otros hospitales para beneficiar a un mayor número de pacientes.