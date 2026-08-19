La vuelta al cole se dispara en la Región: de 680 a 1.692 euros por niño

Llenar la mochila con libros, cuadernos y bolígrafos, y llenar el armario para la nueva temporada con calzado, uniformes, ropa deportiva y pijamas saldrá más caro a las familias murcianas en este inicio de curso. La cuesta de septiembre se presenta más complicada en la Región de Murcia de lo que lo fue el pasado año y de ello alertan desde la Asociación Española de Consumidores, quienes calculan que preparar la vuelta al cole costará a los padres murcianos entre 680 y 1.692 euros por niño, en función de si van a un colegio público o a uno privado.

Con las vacaciones de verano tocando a su fin, la mayoría de las familias ya preparan el regreso, la vuelta a las rutinas y el inicio del nuevo curso.

Los niños comienzan una nueva etapa escolar con los compañeros de clase, nuevos libros y quizás nueva ropa. Todo ello, para los padres, que son los que tendrán que hacer frente a la temida cuesta de septiembre, supone un reto, teniendo en cuenta las dificultades económicas de las familias en estos momentos con el incremento de los precios de los combustibles, la electricidad, la vivienda o los alimentos, sostiene el presidente de la entidad de consumidores, Miguel Ángel Ruiz.

«Este año hemos detectado un aumento importante respecto al inicio del pasado curso que supone un coste adicional de unos 100 euros de media y esto, está claro, complica la economía de las familias en un momento en el que ya es complicada de por sí», explica a La Opinión.

Las cifras del coste oscilan en función del grado de enseñanza y del centro al que acudan los niños. El estudio elaborado por la Asociación Española de Consumidores recoge que si los padres optan por un colegio privado el desembolso medio a realizar en la Región de Murcia será de 1.692 euros; si se trata de uno concertado, el coste estará en torno a los 705 euros; y si el centro es público, el gasto será de 680 euros de media.

El uniforme, el comedor y el material escolar suponen los mayores desembolsos

En el caso de los públicos, el gasto en la comunidad está por encima de la media nacional, que es de 635 euros, mientras que en centros concertados y privados, la Región está por debajo de la media española, donde el coste medio es de 733 y 1.849 euros, respectivamente.

Los autores del trabajo también detallan que en el estudio se ha ido a los costes mínimos que supone la vuelta al cole, aunque las cantidades pueden aumentar en función de las decisiones que tomen las familias y que pueden hacer que estos sean más costosos.

Viendo las cifras por comunidades autónomas, Asturias es el territorio donde el inicio del curso hace sufrir menos al bolsillo de las familias, ya que el gasto medio de un centro público se sitúa en 556 euros frente a los 756 euros por alumno de Madrid, la autonomía con los mayores costes de vuelta al cole. En el caso de los colegios concertados, Galicia es la que tiene los valores más bajos, con una media de 620 euros, mientras que Asturias es la más económica en el caso de los centros educativos privados.

Dentro de los gastos totales, el uniforme, el comedor y el material representan los mayores desembolsos, mientras que los libros tienen un gran peso en los centros privados frente a los públicos o concertados, donde existen bonolibros o bancos de libros y se facilitan de forma gratuita.

Material estrictamente necesario

Ante esta realidad, desde la Asociación Española de Consumidores se pide a los centros educativos contención a la hora de solicitar a las familias el material escolar, reduciéndolo a lo estrictamente necesario para no encarecer la vuelta al cole con peticiones de materiales o de libros de texto que luego los padres tienen la queja de no ser prácticamente utilizados a lo largo del año.

La asociación recomienda a las familias que ante el desembolso previsto para septiembre planifiquen las compras y adquieran lo necesario sin hacerlo de forma compulsiva; que se comparen precios y calidades en distintos establecimientos; que no se adquieran todos los productos en el mismo establecimiento, ya que puede haber diferencias de precios notables en algunos productos; y que realicen estas compras con antelación para evitar imprevistos y la falta de algunos productos muy demandados en estas fechas.

Sobre la planificación y el adelantar las compras también se pronuncia Consumur en la Región de Murcia, que insiste en que es necesario no esperar al último momento, al tiempo que recuerda que el centro educativo no puede imponer donde adquirir ni los libros ni el material escolar, una irregularidad que debe ser denunciada por los consumidores que se encuentren ante esa situación, ya que los padres deben tener total libertad para comprar los materiales donde ellos consideren.

La compañía The Stikets Company, plataforma online especializada en productos personalizados para familias, afirma que percibe un cambio progresivo en los hábitos de compra: los hogares adelantan la preparación del nuevo curso y concentran cada vez más sus pedidos durante los meses de verano.

La compañía ha analizado la evolución de sus pedidos durante la campaña de vuelta al cole entre 2022 y 2025 y detecta que cada año las familias empiezan antes a preparar el nuevo curso. En 2025, julio y agosto concentraron ya el 61,9% de los pedidos, frente al 58,4% registrado en 2022.

Una librera ordena el material escolar. / Israel Sánchez

«Hay padres previsores que dejan todo encargado antes de irse a la playa»

El de las librerías es precisamente uno de los pocos sectores que no se puede permitir parar en agosto. Aunque cada vez más familias adelantan las compras y dejan encargados los libros del próximo curso antes de las vacaciones, los libreros murcianos han entrado ya en esas semanas frenéticas en las que comienza a aumentar la actividad de cara al nuevo curso, los locales se llenan de libros de editoriales sin dejar apenas espacio para la entrada de clientes, que se organizan como pueden armándose de paciencia para ser atendidos.

En ese momento se encuentra precisamente la librería Corelia de Murcia, cuya propietaria, Ana Sánchez, tiene que pausar por unos instantes la atención a los clientes para poder responder a esta redacción. «No paramos», reconoce, aunque también afirma que en los últimos años se ha producido un cambio en la propia organización de las familias y desde el mismo momento en el que salen los listados en el cole, al finalizar el curso, acuden a hacer la reserva de los libros.

«Hay padres muy previsores que lo dejan todo encargado antes de irse a la playa», sostiene Sánchez, al tiempo que «también los hay rezagados que esperan a septiembre para venir a pedirlos».

Sobre la compra de material dice que hay de todo, hay niños que son más destrozones y tienen que cambiar de mochila cada año y los hay que cuidan mucho sus cosas y pueden aprovecharla para dos cursos».

Con el mismo ajetreo se encuentra Liliana, en Folder Papelería, en Murcia, donde «ya empezamos con el movimiento previo a septiembre para preparar la vuelta al cole», explica.

Pese a que los libreros tienen marcado en el calendario este pico de actividad que supone el inicio de las clases para estar preparados, Liliana afirma que «este año se ha adelantado. Esperábamos que comenzara a notarse el aumento de encargos y ventas la próxima semana y ya lo estamos viendo en esta», por lo que recomiendan a los padres que no se relajen y lo dejen para septiembre, cuando puede haber problemas si se produce una rotura de stock de las editoriales.

En Cartagena, María del Mar Valverde, de la librería Dante, señala que el calor está pasando factura a todos los comercios y muchos de la zona han tenido que bajar la persiana estos días al reducirse los clientes. «Pero nosotros no podemos cerrar porque precisamente esta es la época fuerte para nosotros, aunque estamos notando un bajón al no renovar la Consejería los libros de 3º de Primaria previstos».