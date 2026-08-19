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Vuelco del tiempo en la Región de Murcia este jueves: Alerta naranja por tormentas y amarilla por oleaje

Solo el Campo de Cartagena se encuentra libre de avisos

Archivo - Una persona camina con un paraguas bajo la lluvia

Archivo - Una persona camina con un paraguas bajo la lluvia / Rober Solsona - Europa Press - Archivo

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Javier Ayala

Javier Ayala

Si este miércoles la Región de Murcia pasa por uno de los días más calurosos del verano, este jueves llega un cambio radical del tiempo. Cambiamos la alerta naranja por altas temperaturas a la alerta naranja por tormentas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta naranja en el Altiplano por lluvias de hasta 30 mm acumulados en una hora y por tormentas, entre las 12:00 y las 22:00 horas.

En el Noroeste se establece nivel amarillo por lluvias de hasta 20 mm en una hora y tormentas, mientras que Vega del Segura y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas estarán en amarillo por lluvias de hasta 15 mm en una hora y tormentas. Todos estos avisos estarán vigentes entre las 12:00 y las 22:00 horas y presentan una probabilidad del 40 % al 70 %.

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Mapa de avisos de la Aemet durante el jueves, 20 de agosto.

Mapa de avisos de la Aemet durante el jueves, 20 de agosto. / Aemet

Fenómenos costeros

A estos fenómenos se suma un aviso amarillo por fenómenos costeros para todo el litoral de la Región de Murcia, también entre las 12:00 y las 22:00 horas. AEMET prevé viento del suroeste de 40 a 55 km/h, fuerza 6 a 7, y olas de 2 a 3 metros.

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