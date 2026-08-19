Balance
Repunta la natalidad en la Región durante el primer semestre de 2026
La Región de Murcia registró 1.006 nacimientos en el mes de junio
Crece el número de nacimientos en la Región de Murcia en lo que llevamos de 2026. En los primeros seis meses se ha registrado un total de 6.201 nacimientos en la comunidad, un 4,36% más que en el mismo periodo de 2025.
La Región de Murcia registró 1.006 nacimientos en junio de 2026, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
De estos 1.006 nacimientos, 302 son de madres en la franja de 30 a 34 años; 266 de madres de 35 a 39 años; y 215 de madres de 25 a 29 años. Por su parte, 97 son de madres entre 40 y 44 años; 6 de 45 a 49 años y uno de 50 años o más.
En las franjas más jóvenes constan 101 nacimientos de madres de entre 20 y 24 años; 18 de madres de 15 a 19 años y ninguno entre las menores de 15 años.
De los nacidos en la Región en el sexto mes del año, un total de 493 son mujeres y el resto, 513, hombres.
- Cinco años sacando agua del garaje sin saber su origen
- Los viajes del Imserso para la temporada 2026-2027 ya tienen fecha de apertura de reservas en la Región
- La avería de los ascensores para bajar a la playa lleva al límite a los vecinos de Campoamor
- Nuevo arreón del calor en la Región de Murcia: activada la alerta naranja el próximo miércoles
- Fallece el músico y periodista murciano Jam Albarracín a los 66 años de edad
- Asalto al furgón del dinero: cuatro atracadores roban a punta de pistola en Mazarrón miles de euros de un vehículo que transportaba la recaudación de salones de juegos
- En directo: Real Murcia-Mazarrón FC
- Blanca se exhibe en el Grand Prix y consigue un pase a las semifinales