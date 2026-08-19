Repunta la natalidad en la Región durante el primer semestre de 2026

Crece el número de nacimientos en la Región de Murcia en lo que llevamos de 2026. En los primeros seis meses se ha registrado un total de 6.201 nacimientos en la comunidad, un 4,36% más que en el mismo periodo de 2025.

La Región de Murcia registró 1.006 nacimientos en junio de 2026, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De estos 1.006 nacimientos, 302 son de madres en la franja de 30 a 34 años; 266 de madres de 35 a 39 años; y 215 de madres de 25 a 29 años. Por su parte, 97 son de madres entre 40 y 44 años; 6 de 45 a 49 años y uno de 50 años o más.

En las franjas más jóvenes constan 101 nacimientos de madres de entre 20 y 24 años; 18 de madres de 15 a 19 años y ninguno entre las menores de 15 años.

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De los nacidos en la Región en el sexto mes del año, un total de 493 son mujeres y el resto, 513, hombres.