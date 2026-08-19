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La Región vive este miércoles el día más caluroso del mes: casi todas las comarcas en alerta naranja

A partir del jueves llegarán las tormentas y un descenso generalizado de las temperaturas

Combatiendo el calor en Murcia

Combatiendo el calor en Murcia / Francisco Peñaranda Saura

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Javier Ayala

Javier Ayala

Las temperaturas tocarán techo este miércoles en la Región de Murcia antes de un cambio del patrón atmosférico que traerá lluvias y temperaturas más suaves de cara al fin de semana.

Toda la Región estará en alerta naranja, salvo el Campo de Cartagena que será amarilla, por temperaturas que pueden superar los 40 grados y que, en algunos municipios, alcanzarán los 42. El aviso estará activo desde las 13.00 horas hasta las 20.59.

Alertas activadas por la Aemet este miércoles.

Alertas activadas por la Aemet este miércoles. / Aemet

En Murcia, la previsión es de máximas de 41 grados, mientras que en Caravaca de la Cruz, Lorca y Yecla rondaran los 40. Las mínimas oscilarán entre los 19 y los 24 grados.

Se esperan cielos poco nubosos aumentando a nubosos, sin descartar chubascos ocasionales por la tarde, más probables en las sierras del norte de la región. Vientos flojos del oeste o suroeste, aumentando a moderados por la tarde.

Jueves tormentoso

Las lluvias regresan a la Región de Murcia. El Altiplano y el Noroeste estarán este jueves en situación de aviso amarillo por tormentas, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112.

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El aviso, emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) estará vigente entre las 12 y las 22:00 horas del 20 de agosto. Este tipo de avisos de nivel amarillo advierten de un peligro bajo, aunque los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas al fenómeno meteorológico adverso podrían sufrir algunos impactos.

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