La Región de Murcia concentra casi el 20% de las pastillas de éxtasis incautadas en España en 2025

La Región de Murcia se situó en 2025 como el segundo principal punto de incautación de pastillas de MDMA-éxtasis de toda España, únicamente superada por la Comunidad Valenciana. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y la Agencia Tributaria decomisaron en la Comunidad un total de 129.180 unidades de esta sustancia estupefaciente, lo que supone multiplicar por más de cien los registros de 2024 (1.288 pastillas) y concentrar el 19,62% de todas las aprehensiones nacionales de este tipo de droga sintética.

Así se desprende de los datos contenidos en la Estadística Anual sobre Drogas elaborada por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente del Ministerio del Interior.

Según el informe ministerial, el marcado repunte de las drogas de síntesis en formato de comprimido fue la nota dominante en el balance regional de estupefacientes. De hecho, la Región de Murcia acaparó una de cada cinco pastillas interceptadas en el conjunto del país (658.443 unidades a nivel nacional). A este volumen se suman 347,3 kilos de MDMA en cristal incautados en la Región (frente a los 0,4 kilos de 2024), así as como 129,1 kilos de cocaína -frente a los apenas 22 kilos intervenidos el ejercicio anterior-.

Por contraposición al fenómeno de las sustancias sintéticas, el mercado de los derivados del cannabis mostró un comportamiento desigual en la Región durante 2025. El dato más llamativo es el desplome del hachís intervenido en territorio murciano: las FCSE interceptaron 1.147,6 kilos de esta sustancia, lo que representa una reducción del 88,17% respecto a los 9.700 kilos decomisados en 2024.

Asimismo, los decomisos de marihuana procesada en cogollos o picadura experimentaron una leve bajada del 4,31%, pasando de 2.468 kilos en 2024 a 2.362 kilos en 2025. No obstante, las incautaciones de plantas de cannabis en cultivos indoor y de exterior sí crecieron un 29,37% en la Región de Murcia, alcanzando las 67.469 plantas desmanteladas (frente a las 52.150 del ejercicio previo), lo que sitúa a la Región como la cuarta con mayor volumen de cultivo intervenido en España.

El balance del CITCO evidencia también la consolidación en el mercado clandestino regional de drogas emergentes y medicamentos desviados para su uso recreativo. En Murcia se incautaron durante 2025 un total de 8.025 gramos del denominado 'tusi' o cocaína rosa (mezcla de ketamina y MDMA), lo que supone multiplicar por 75 los niveles del año anterior (105,8 gramos).

Paralelamente, aumentó el decomiso de fármacos benzodiacepínicos y psicoactivos: las aprehensiones de Rivotril (clonazepam) alcanzaron las 6.966 unidades (-28,07%) y las de Trankimazin (alprazolam) sumaron 1.081 unidades (+225,36%). Por su parte, la pregabalina acumuló 1.505 unidades intervenidas (+59,88%) y el óxido nitroso ('gas de la risa') se situó en 1.102 centímetros cúbicos. En cuanto a las incautaciones de heroína, bajaron un 21,91% hasta situarse en 874 gramos.

En lo referente al volumen de trabajo de los efectivos policiales, la Región de Murcia registró durante el pasado año un aumento del 26,44% en el número de denuncias por infracciones administrativas relacionadas con el consumo o tenencia de drogas en la vía pública, pasando de 9.671 actas en 2024 a 12.228 en 2025. Este repunte sitúa a Murcia como la quinta comunidad autónoma con más denuncias tramitadas.

Por el contrario, el número de detenciones por delitos de tráfico de drogas o contra la salud pública se redujo en la Comunidad un 14,94%, al contabilizarse 1.002 personas arrestadas frente a las 1.178 del ejercicio anterior.

Balance nacional

Las incautaciones de pastillas de éxtasis en España aumentaron un 40,78% durante 2025 y las de hachís un 29,14%, mientras que los decomisos de cocaína descendieron un 37,82% y los de marihuana un 16,16%.

En conjunto, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) aprehendieron cerca de 370 toneladas de cocaína, hachís, marihuana y heroína durante el pasado año.

En concreto, el hachís volvió a situarse como la principal droga intervenida en términos de peso, con 257.283 kilos, frente a los 199.221 kilos de 2024. Pese al incremento interanual, la cifra continúa por debajo de las 357.906 toneladas de 2023, las 318.961 de 2022 y las 672.678 registradas en 2021.

En sentido contrario evolucionaron las incautaciones de cocaína, que pasaron de 123.842 kilos en 2024 a 77.010 kilos en 2025, lo que supone una caída del 37,82%. El Ministerio atribuye este descenso a la presión policial ejercida sobre las redes de narcotráfico a gran escala, especialmente en las rutas marítimas procedentes del Atlántico.

También descendió la cantidad de marihuana intervenida, desde 42.294 kilos en 2024 hasta 35.458 kilos en 2025, un 16,16% menos, mientras que las aprehensiones de heroína permanecieron prácticamente estables, con 129,8 kilos, un incremento del 0,78% respecto al ejercicio anterior.

A las cantidades de estas cuatro drogas se suman las 875.061 plantas de cannabis incautadas durante 2025. Esta cifra supone un descenso del 17,72% respecto a las 1.063.553 intervenidas en 2024.

El informe refleja, por contra, un incremento de las incautaciones de MDMA-éxtasis, que pasaron de 467.712 pastillas en 2024 a 658.443 en 2025, un 40,78% más.

También crecieron los decomisos de MDMA en cristal, desde 473 kilos en 2024 hasta 678,5 en 2025, lo que representa un incremento del 43,54%.

En cambio, el sulfato de anfetamina descendió un 35,66%, al pasar de 1.001 kilos en 2024 a 644 kilos en 2025. Las anfetaminas contabilizadas en unidades también retrocedieron, desde 107.188 hasta 68.303, un 36,28% menos.

Las cantidades de metanfetamina en polvo o roca experimentaron asimismo una fuerte caída: de 1.864 kilos en 2024 a 574 kilos en 2025, un 69,23% menos. Sin embargo, las incautaciones de metanfetaminas contabilizadas en unidades aumentaron un 178,79%, desde 122.207 hasta 340.698 unidades.

El balance nacional del CITCO recoge asimismo incrementos en diversas sustancias presentes en el mercado clandestino. Las incautaciones de óxido nitroso aumentaron un 208,53% y alcanzaron los 440.957 centímetros cúbicos, mientras que las de ketamina en sólido cristalino o polvo crecieron un 70,89%, hasta los 187.044 gramos.

En el caso del denominado tusi --mezcla de ketamina y MDMA--, el informe contabiliza 153.366 gramos incautados, con un incremento del 2.781,29% respecto a 2024. También aumentaron las aprehensiones de otros cannábicos, un 925,73%, y las de otros estimulantes y psicotrópicos, un 151,20%.

El CITCO recoge igualmente 286.175 unidades de clonazepam, un fármaco benzodiacepínico utilizado como anticonvulsivante y ansiolítico, con un aumento del 152,63%; 59.294 unidades de anabolizantes y esteroides, un 1.356,26% más; y 25.107 unidades de pregabalina, empleada para tratar el dolor neuropático, la epilepsia y trastornos de ansiedad, que aumentaron un 206,32%. Las incautaciones de alprazolam, indicada para la ansiedad y los trastornos de pánico, alcanzaron las 26.798 unidades, un 39,23% más.

Interior apunta que las FCSE mantienen abiertas líneas de investigación ante la aparición de nuevas tendencias en el mercado clandestino y siguen la evolución de sustancias como el óxido nitroso, el tusi, la ketamina o determinados opioides.

En cuanto a la actividad policial, durante 2025 se produjeron 21.918 detenciones por delitos contra la salud pública, frente a las 24.012 del año anterior, lo que supone una disminución del 8,72%.

No obstante, las denuncias relacionadas con drogas aumentaron ligeramente, un 0,42%, desde las 373.567 de 2024 hasta las 375.124 en 2025.

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El Ministerio del Interior destaca que las FCSE sostiene que el trabajo de inteligencia, cooperación policial y prevención ha permitido desarrollar operaciones contra las principales rutas de entrada de estupefacientes en España.