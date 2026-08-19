La Región consigue 113 millones de fondos europeos para proyectos de investigación e innovación

La Región de Murcia consiguió entre 2021 y 2025 un total de 113,24 millones de euros procedentes de programas de la Unión Europea destinados a financiar proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

Durante este periodo, empresas, universidades, centros tecnológicos y otras entidades regionales lograron 351 participaciones en proyectos europeos y asumieron la coordinación de 52, una responsabilidad que acredita su capacidad para liderar iniciativas internacionales.

El programa Horizonte Europa, principal instrumento de la Unión Europea para financiar la investigación y la innovación, aportó 81,08 millones de euros a las entidades regionales, el 71,6 por ciento del total.

La Región obtuvo otros 16,47 millones a través del programa LIFE, dirigido fundamentalmente a proyectos ambientales, climáticos y de transición ecológica, y concentró el 5,54 por ciento de toda la financiación conseguida por España en esta línea.

Las empresas fueron las principales receptoras de estos fondos, con 42,67 millones de euros, seguidas de las universidades, con 36,88 millones. En conjunto, ambos grupos captaron 79,55 millones, el 70,2 por ciento del total. Los centros tecnológicos obtuvieron 14,91 millones; las administraciones públicas, 8,7 millones; los centros públicos de investigación, 5,94 millones, y las asociaciones, 3,96 millones.

La financiación europea se ha mantenido, además, por encima de los 23 millones de euros anuales desde 2022. Tras alcanzar ese año un máximo de 32,42 millones, la Región consiguió 24,2 millones en 2023, 25,61 millones en 2024 y 23,74 millones en 2025. A Horizonte Europa y LIFE se suman los fondos obtenidos del Programa Europa Digital, el Fondo de Innovación y el Fondo Europeo de Defensa.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, señaló que “estas cifras muestran que el conocimiento generado en la Región es capaz de competir en las convocatorias más exigentes de la Unión Europea y de transformarse en inversión, tecnología y nuevas oportunidades para nuestras empresas”.

Marín añadió que la hoja de ruta del Gobierno regional “pasa por ayudar a que más pymes entren en estos programas, encuentren socios internacionales y conviertan sus proyectos innovadores en soluciones con impacto económico y social”.

Ayudas para que las pymes compitan por financiación europea

El Gobierno regional mantiene abierta, a través del Instituto de Fomento, una convocatoria del Cheque Europa, dotada con 200.000 euros y cofinanciada con fondos FEDER.

La ayuda permite a las pymes contratar consultores y especialistas que les ayuden a diseñar el proyecto, localizar la convocatoria europea más adecuada, preparar la documentación técnica y económica y presentar la solicitud de financiación.

El programa subvenciona la participación en convocatorias como Horizonte Europa, LIFE, Europa Digital, EU4Health o el Fondo Europeo de Defensa. Las ayudas oscilan entre 3.000 y 12.000 euros y cubren, con carácter general, el 70 por ciento del coste del servicio contratado, porcentaje que puede alcanzar el 85 por ciento en actividades prioritarias de la Estrategia Regional de Especialización Inteligente RIS4. El plazo permanecerá abierto en la sede electrónica del Info hasta el próximo 28 de diciembre.