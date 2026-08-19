Detenido tras intentar huir de un establecimiento 24 horas de Murcia con una botella de cerveza: le negaron la compra por el horario

La venta de bebidas alcohólicas se encuentra prohibida a partir de las diez de la noche. Ese fue el motivo por el que el empleado de un establecimiento de alimentación 24 horas de la ciudad de Murcia no accedió a autorizar la compra de un hombre de una botella de cerveza.

Los hechos ocurrieron sobre las 03:00 horas cuando los agentes fueron comisionados por la Sala Cimacc 091 para acudir al establecimiento ,donde un hombre se encontraba retenido tras mantener una actitud extremadamente agresiva con el trabajador del local al intentar sustraer una botella de cerveza.

A la llegada de los agentes, el trabajador manifestó que la persona retenida había cogido una botella de cerveza y al indicarle que no podía vendérsela debido al horario, reaccionó de manera muy agresiva, comenzando a amenazarlo.

Cuando el trabajador le indicó que dejara la botella, el individuo la ocultó entre sus prendas de vestir y trató de abandonar el establecimiento por la fuerza mientras continuaba con las amenazas.

En su intento de huida, llegó a causar daños en la persiana eléctrica de acceso al local al desprenderla de sus engranajes.

Una vez en el exterior, un hombre que se encontraba en la puerta ayudó al trabajador a interceptar y retener al individuo hasta la llegada de los agentes de la Policía Nacional, quienes en base a todo lo manifestado procedieron a su detención como presunto autor de los delitos de robo con violencia y daños.

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Finalmente, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial quien dispuso las medidas cautelares oportunas.