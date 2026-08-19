Autónomos murcianos: diez horas de trabajo al día para ganar entre 1.800 y 2.800 euros al mes

¿Cuántas horas estaría dispuesto a trabajar para alcanzar un sueldo digno? Un estudio de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) sobre el rendimiento de este colectivo al que ha tenido acceso La Opinión señala que estos trabajadores dedican 217 horas —equivalente a jornadas próximas a las 10 horas diarias— al mes para ganar entre 1.800 y 2.800 euros; por lo que la hora vale entre 8,3 y 12, 9 euros.

Este informe tiene en cuenta la realidad económica de los autónomos murcianos vinculados a actividades profesionales, técnicas y oficios especializados. Como referencia mínima, los últimos datos sectoriales publicados por UPTA para mayo sitúan en 12.377 los autónomos de la construcción y en 9.071 los de actividades profesionales, científicas y técnicas en la Región. Sumados, son más de 21.000 trabajadores por cuenta propia entre ambos ámbitos. Se trata de electricistas, fontaneros, instaladores, reparadores, técnicos de mantenimiento, mecánicos especializados, profesionales de reformas, arquitectos, ingenieros, abogados, asesores, consultores, informáticos y otros profesionales.

Bajo esta premisa, cada hora del autónomo que gana 1.800 euros mensuales equivale a 8,29 euros; 9,22 para quien recibe 2.000 euros mensuales; 11,52 para quien gana 2.200 euros mensuales; 11,52 para quien obtiene a final de mes 2.500 euros; y 12,90 para los que ganan 2.800 euros mensuales.

Los desplazamientos entre municipios y clientes incrementan el tiempo que los profesionales necesitan para prestar sus servicios

UPTA considera que el debate no debe limitarse a cuánto obtiene un trabajador autónomo al final de cada mes, sino a cuánto tiempo necesita para conseguirlo. «Un autónomo puede obtener 2.000 o 2.500 euros al mes y, visto de manera aislada, puede parecer una cantidad razonable. Pero si necesita dedicar 217 horas mensuales para conseguirla, estamos hablando de un rendimiento de apenas 9 o 11 euros por cada hora de trabajo. Esa es la realidad que tenemos que poner encima de la mesa», señala Eduardo Abad, presidente de UPTA España, quien propone introducir una nueva variable para conocer la verdadera situación de los autónomos: el precio real de cada hora de trabajo.

UPTA destaca, además, que las 217 horas de dedicación no son necesariamente 217 horas facturables, puesto que una parte de la jornada se consume en desplazamientos, presupuestos, adquisición de materiales, tareas administrativas, facturación, atención a clientes, organización y formación. En la Región de Murcia, los desplazamientos entre municipios, clientes y zonas de actividad pueden incrementar el tiempo que determinados profesionales necesitan para prestar sus servicios.

El problema no es que los murcianos trabajen poco; es exactamente el contrario Eduardo Abad — Presidente UPTA

«El precio que aparece en una factura no es lo que gana el autónomo por hora. Detrás de cada servicio hay muchas horas que el cliente no ve y que el profesional necesita trabajar igualmente», explica Abad.

Para UPTA, el objetivo debe ser incrementar el valor económico de cada hora mediante mayor especialización, formación, productividad, reducción de burocracia, mejor organización y una adecuada valoración de los servicios profesionales. «El problema no es que los autónomos murcianos trabajen poco; es exactamente el contrario. Tenemos profesionales que pueden dedicar más de 200 horas al mes a sacar adelante su actividad. El reto es conseguir que todo ese esfuerzo tenga una remuneración acorde con su experiencia, responsabilidad y cualificación», manifiesta Abad.

Mil nuevos autónomos

La Región de Murcia cerró el primer semestre de 2026 con 106.803 trabajadores autónomos, 1.008 más que en enero, lo que supone un crecimiento del 0,95%, según un informe de UPTA Región de Murcia a partir de datos del Ministerio de Trabajo y del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM).

La evolución también es positiva en términos interanuales. En comparación con junio de 2025, la Comunidad cuenta con 848 autónomos más, alrededor de un 0,8%. Sin embargo, el avance se mantiene por debajo del registrado en el conjunto de España, donde el número de trabajadores por cuenta propia aumentó un 1,55% en el último año, hasta superar los 3,49 millones.

La organización reclama políticas que no se limiten a fomentar nuevas altas

La radiografía elaborada por UPTA muestra además el peso de los autónomos como generadores de empleo. Al inicio de 2026, 14.727 tenían al menos un trabajador asalariado a su cargo, el 13,9% del colectivo. La gran mayoría mantiene estructuras muy pequeñas: cerca de siete de cada diez autónomos empleadores cuentan únicamente con uno o dos trabajadores.

Los servicios concentran buena parte del trabajo por cuenta propia en la Región. En enero sumaban 77.048 afiliados, el 72,8% del total, frente a los 12.137 de la construcción, 9.243 de la agricultura y 7.385 de la industria. Además, 38.761 afiliaciones correspondían a las principales figuras vinculadas a sociedades, alrededor del 36,6% del total.

UPTA considera que los datos reflejan una evolución «positiva pero moderada» y reclama políticas que no se limiten a fomentar nuevas altas, sino que permitan mejorar la supervivencia, estabilidad y productividad de los negocios, facilitar la financiación y favorecer su capacidad para crear empleo.