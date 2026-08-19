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Alquilar en la Región de Murcia exige el 24% de los ingresos familiares, por debajo del límite recomendado

Murcia se mantiene por debajo del 30% de esfuerzo que los expertos consideran el límite recomendable

Un piso en alquiler en la Plaza Preciosa de Murcia, en una imagen de archivo.

Un piso en alquiler en la Plaza Preciosa de Murcia, en una imagen de archivo. / Juan Carlos Caval

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Maxim Polovchuk

Maxim Polovchuk

Una familia en la Región de Murcia debe destinar el 24% de sus ingresos para alquilar una vivienda de dos dormitorios, según el último estudio de Idealista, elaborado con datos del segundo trimestre de 2026. En el municipio de Murcia, el porcentaje baja hasta el 22%. Ambas cifras se sitúan por debajo del 30% que los especialistas fijan como límite recomendable de esfuerzo para acceder a una vivienda, ya sea en alquiler o en compra. El porcentaje se calcula sobre los ingresos familiares conjuntos, no sobre el salario de una sola persona.

A nivel nacional, el panorama es mucho más tensionado. Nueve capitales superan ese 30% de esfuerzo recomendado para el alquiler, con Palma a la cabeza: allí una familia necesita destinar el 45% de sus ingresos. Por provincias, la presión es aún mayor: Málaga exige el 58% de los ingresos familiares, seguida de Baleares (48%) y un grupo de provincias por encima del 30%, entre ellas Valencia (38%), Alicante, Madrid y Santa Cruz de Tenerife (37%), Cádiz (35%), Huelva (33%), Las Palmas y Barcelona (32%), y Girona, Sevilla y Segovia (31%).

En el extremo opuesto, Teruel es la provincia donde menos esfuerzo requiere el alquiler, con solo el 18% de los ingresos familiares, seguida de Palencia, Lleida, Ciudad Real y Huesca (21%). Entre las capitales, Ciudad Real y Teruel comparten la posición más favorable (19%), por delante de Jaén, Cáceres, Lleida y Melilla (20%).

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El esfuerzo para comprar vivienda sigue un patrón similar, aunque con cifras generalmente más bajas. Cinco capitales superan el 30% recomendado: Palma (48%), Madrid (39%), San Sebastián (36%), Málaga (35%) y Barcelona (32%). Les siguen Valencia (28%), Alicante (27%) y un grupo con el 25% (Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria y Santander). Las ciudades donde comprar exige menos esfuerzo son Lleida (11%) y Zamora (12%), seguidas de Jaén y Huesca (13%). Por provincias, Baleares (48%) y Málaga (45%) encabezan la lista, mientras que Teruel y Soria comparten la tasa más baja, con el 11%.

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