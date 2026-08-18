Vox reclama una gestión forestal activa y preventiva para evitar la propagación de incendios.

Con motivo del Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales, el portavoz de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Rubén Martínez Alpañez, ha visitado la carretera que conduce a la playa del Lastre, en Portmán, término municipal de Cartagena y junto al Parque Natural de Calblanque, acompañado por el portavoz del GM Vox en Cartagena, Gonzalo López Pretel, para denunciar la falta de una gestión forestal adecuada por parte del Gobierno regional y reclamar una política activa de prevención frente a los incendios.

Martínez Alpañez ha advertido de que “la catástrofe está garantizada por culpa del PP y su fanatismo climático” y ha criticado que la gestión forestal del Gobierno de López Miras esté generando “combustible para precisamente provocar que los incendios se expandan rápidamente y sean incontrolables”.

Durante su visita, el portavoz de Vox ha señalado que han podido comprobar de primera mano el estado en el que se encuentra el entorno y ha denunciado la falta de mantenimiento y prevención por parte del Ejecutivo regional.

Por su parte, el portavoz del GM Vox en Cartagena, Gonzalo López Pretel, ha denunciado el estado del terreno, “lleno de combustibles, piñas, árboles secos y árboles cortados”, y ha reclamado al Ayuntamiento de Cartagena que se ponga al frente de esta reivindicación y exija al Gobierno regional que complete los trabajos de limpieza y mantenimiento.

“Si mandan cortar árboles secos, que manden también recogerlos, porque si no, el pasto de la llama está garantizado”, ha advertido López Pretel, quien ha señalado que el entorno está “extendido de ramas secas, troncos secos y hojarasca”, convirtiéndose en “una bomba para que cualquier pequeño incidente provoque un incendio en esta zona de Cartagena”.

Finalmente, ha reclamado directamente a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, que “llame a sus compañeros de partido y que terminen el trabajo”.