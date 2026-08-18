Los proyectos de empleabilidad del IMAS beneficiarán a más de 2.200 personas en situación de vulnerabilidad

Los proyectos de empleabilidad del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) beneficiarán a 2.211 personas en situación de vulnerabilidad social en la Región de Murcia este año. La convocatoria para impulsar estos programas durante 2026 permitirá poner en marcha 26 proyectos desarrollados por entidades del Tercer Sector.

Estas ayudas, concedidas por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, cuentan con una financiación de 2.750.000 euros, con un 60 por ciento de fondos del Programa FSE+ 2021-2027 y un 40 por ciento de fondos propios de la Comunidad. El Boletín Oficial de la Región (BORM), ha publicado la resolución de estas subvenciones que permiten desarrollar itinerarios de inserción sociolaboral, así como acciones complementarias para activar la empleabilidad de personas vulnerables.

Estos proyectos facilitan a los beneficiarios itinerarios individualizados de inclusión activa, en los que disponen del acompañamiento de profesionales especializados en trabajo social, orientación laboral y formación profesional para el empleo, entre otros. Estos itinerarios combinan tres áreas de actuación, entre las que se encuentran las actuaciones formativas dirigidas a la mejora competencial. Otra de las áreas incluye el acompañamiento integral técnico, basado en la coordinación de los Servicios Sociales, los Servicios de Empleo y el resto de agentes implicados en los procesos de formación y empleo.

A estas dos áreas de actuación se suma otra, que engloba las actuaciones complementarias orientadas a motivar la participación, reforzar aprendizajes y favorecer la cohesión grupal, con el objetivo de lograr la incorporación laboral de los participantes, así como para mejorar su empleabilidad.

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Los proyectos desarrollados en la última convocatoria permitieron que cerca de un 30 por ciento de las personas participantes pudieran acceder al mercado laboral. Además de la mejora competencial, el acompañamiento individualizado que ofrece este tipo de proyectos contribuye a generar beneficios también en otros ámbitos, como el personal, familiar y comunitario para los participantes.