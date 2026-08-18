Medio millón de euros para dotar de libros gratuitos a 121 colegios concertados

La Consejería de Educación y Formación Profesional facilita desde hace tres años a todos los alumnos de Primaria, Secundaria, ciclos de FP básica y educación especial (excepto en 1º y 2º de Primaria) del sistema público los libros necesarios para cada curso escolar de forma totalmente gratuita, pero a estos también se suman los colegios privados con los que la Comunidad Autónoma mantiene concierto.

Para ellos, precisamente, Educación destinará en las próximas semanas un montante de 513.777 euros, correspondientes al primero de los dos pagos previstos a los colegios concertados para este próximo curso 2026-2027.

Esta cantidad viene a cubrir parte del coste de los volúmenes que necesitarán los alumnos de nuevo ingreso, tal y como se recoge en el decreto de concesión de subvenciones a centros privados-concertados para la gratuidad de libros de texto que el departamento que dirige Víctor Marín acaba de publicar.

En este caso, los más de 513.000 euros irán destinados a un total de 121 los colegios concertados de la Región de Murcia, centros que se beneficiarán de las ayudas para libros de texto que abonan entre el Ministerio de Educación y la Consejería murciana, con 369.495 y 144.282 euros, respectivamente.

Los 121 centros concertados abarcan a una gran mayoría de los municipios de la Región de Murcia, según el documento consultado por La Opinión y en el que se detalla que las ayudas individuales por colegio van desde los 714 euros que recibirá en este primer pago el Centro de Formación Profesional ISEN de Cartagena para el próximo curso y hasta los 17.925 euros que hay previstos para el Centro Educativo Los Olivos de Molina de Segura, en el que dan clase alumnos de Primaria, Secundaria y Formación Profesional.

La cantidad asignada a cada uno de los centros se calcula en función de los alumnos de nueva matrícula con los que cuentan en cada curso escolar, estableciéndose en el Programa de Gratuidad de Libros de Tecto para el curso 2026-2027 entre 170 y 195 euros por cada alumno de nueva matrícula de Primaria; entre 255 y 295 euros por cada uno de Secundaria; y 105 euros por cada estudiante de nueva matrícula en grados básicos y en educación especial.

1º y 2º de Primaria quedan fuera

El programa de gratuidad de libros de texto comenzó a funcionar en la Región de Murcia en el año 2018, pero no se completó para todos los niveles hasta 2023.

Con este sistema se abarca prácticamente la totalidad de los cursos de educación obligatoria, quedando fuera de esta gratuidad de libros 1º y 2º de Primaria debido a que en estas edades los alumnos trabajan directamente sobre los libros, impidiendo que se puedan reutilizar de un curso para otro, como se hace con el resto de niveles, según detallan los responsables de la Consejería de Educación.

No obstante, para estos estudiantes de los cursos de 1º y 2º de Primaria existen las ayudas al estudio, cuya convocatoria ya se encuentra cerrada y con la que pueden optar a un importe de 140 euros por ayuda, con un presupuesto de 800.000 euros y cerca de 6.000 beneficiarios.

Estas subvenciones se abonan tanto a los centros públicos como a los concertados en dos pagos: un primer pago en verano y un segundo pago entre diciembre y enero, ajustado al número de matrículas y necesidades.

Además, independientemente de la renovación de ejemplares cada cuatro años, Educación destina una partida para reponer aquellos que se encuentran tan desgastados o deteriorados que no están en condiciones de ser reutilizados.

Manuel G. Elbal, presidente del gremio de libreros de la Región de Murcia. / Israel Sánchez

La falta de Presupuesto obliga a reutilizar libros por quinto año

El funcionamiento de este programa establece que los libros se renovarán cada cuatro años, llevando a cabo para ello la Consejería una sustitución escalonada por cursos que establecía que para el periodo 2026-2027 se renovarían los libros de 3º de Primaria. Sin embargo, esto no sucederá y los alumnos que entren en 3º de Primaria el próximo 8 de septiembre deberán reutilizar los libros por quinto año consecutivo en la Región de Murcia. Educación lo justifica en la falta de Presupuesto para este año en la Comunidad.

Pero esta decisión tiene un efecto directo en los libreros, concretamente en las 150 librerías de la Región que participan en el programa y que no contarán con los ingresos previstos por la renovación de ejemplares este curso. «Estas compras eran un balón de oxígeno para nosotros y la decisión de la Consejería nos hará mucho daño», reconoce el librero y presidente del gremio regional Manuel G. Elbal. En su caso, también reclama que los centros, públicos y concertados, entreguen el chequelibro a las familias para que sean ellas las que acudan a las librerías y que no sean los colegios los que gestionen las compras. «La entrada de las familias hace que además de los libros se lleven el material», apunta.