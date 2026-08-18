Se dispara el número de murcianos que no se jubila por falta de cotización

Cada vez son más ciudadanos en la Región de Murcia los que deciden seguir trabajando tras alcanzar los 66 años y 10 meses, debido a que aún no han cotizado los 36 años y 6 meses necesarios para cobrar el 100% de su pensión. Según Comisiones Obreras, la cifra ha aumentado en la Región un 18% en el último año, «y va a seguir creciendo». Durante el primer semestre de este año hubo en España 184.196 nuevas altas de jubilación y un 12% de jubilaciones demoradas voluntarias, aproximadamente 22.100.

José Cánovas, responsable de Política Social y Pensiones del sindicato, achaca esta realidad al alto porcentaje de contratos temporales que se firman en la Región de Murcia: «La reforma laboral que aprobó el Gobierno de España consiguió reducir la temporalidad, que estaba en el 84%; sin embargo, aún sigue en torno al 70%, una tasa muy alta». Esta cifra dificulta que se coticen los años necesarios para que miles de trabajadores de sectores como la hostelería puedan retirarse tranquilos. «Este modelo productivo deja bastantes lagunas en la Seguridad Social», señala Cánovas.

El problema de fondo continúa siendo el empleo precario tan arraigado en la Región de Murcia, una comunidad que, además, arrastra una economía sumergida del 17%, otro fenómeno que se produce a costa de las cotizaciones de los trabajadores.

La economía sumergida, en torno al 17%, agrava aún más el problema

«No hay que olvidar tampoco que en esta Región tenemos también los salarios más bajos de España», añade el sindicalista. A sueldo durante la vida laboral, menor prestación social de jubilación tras la retirada del mercado laboral. Otro inconveniente para los trabajadores murcianos. Para cobrar la pensión contributiva de jubilación en España se necesita un mínimo de 15 años cotizados (5.475 días), de los cuales al menos 2 deben estar dentro de los últimos 15 años. Ese mínimo otorga derecho al 50% de la base reguladora, y el porcentaje aumenta con más años cotizados hasta llegar al 100%. Tras los 15 años, cada mes adicional cotizado suma un porcentaje extra a la base reguladora. El 100% de la pensión se alcanza con un total de 36 años y 6 meses cotizados.

Desde CC OO advierten de que cada vez serán más los murcianos que pidan prorrogar su vida laboral una vez lleguen a la edad de jubilación, ya que la edad media a la que se empieza a trabajar y, por tanto, a cotizar se encuentra actualmente entre los 28 y 29 años, entre ocho y diez años más tarde que la generación de los padres de estos trabajadores. Al escoger la jubilación demorada, la pensión aumentará un 4% por cada año ‘extra’ aportado a la Seguridad Social. Desde el 1 de abril de 2025, a partir del segundo año de demora se tienen en cuenta periodos de seis meses: esos periodos pueden generar un 2% adicional, en vez de tener necesariamente que completar otro año entero.

Murcia, la tercera por la cola de toda España

Los jubilados murcianos continúan entre los que perciben las pensiones más bajas de España, situándose, de media, en 1.426,12 euros en junio, último dato autonómico publicado, frente a los 1.572,8 euros de España. La diferencia alcanza así los 146,68 euros al mes, más de 2.000 euros a lo largo de un año si se tienen en cuenta las catorce pagas.

Murcia es, de hecho, la tercera comunidad autónoma con la pensión de jubilación más baja, solo por delante de Extremadura, con 1.343,85 euros, y Galicia, con 1.354,78. Inmediatamente por encima aparece Andalucía, con 1.430,14 euros. En el extremo contrario se encuentra el País Vasco, donde la prestación media supera los 1.900 euros mensuales.

En junio había en la Región 163.605 pensiones de jubilación, dentro de las 272.283 pensiones contributivas abonadas por la Seguridad Social. La distancia con la media española refleja unas carreras laborales y bases de cotización históricamente más reducidas. Pese a ello, las cuantías siguen creciendo: la revalorización aplicada en 2026 ha elevado las pensiones y la prestación media del conjunto del sistema murciano alcanzó los 1.228,73 euros, un 5,08% más que un año antes.

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La cuantía que recibe cada jubilado depende fundamentalmente de los años cotizados y de las bases por las que lo hizo durante su vida laboral. Por ello, las diferencias salariales acumuladas durante décadas, la mayor presencia de empleos con remuneraciones bajas o carreras de cotización más irregulares terminan trasladándose también a las pensiones.