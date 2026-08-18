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Alerta amarilla por tormentas este jueves en algunas zonas de la Región de Murcia
Las lluvias pueden ir acompañadas de granizo, segun la predicción de la Aemet para este 20 de agosto
Las lluvias regresan a la Región de Murcia. El Altiplano y el Noroeste estarán este jueves en situación de aviso amarillo por tormentas, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112.
El aviso, emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) estará vigente entre las 12 y las 22:00 horas del 20 de agosto. Este tipo de avisos de nivel amarillo advierten de un peligro bajo, aunque los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas al fenómeno meteorológico adverso podrían sufrir algunos impactos.
Además, las predicciones de la Aemet prevén que las lluvias del jueves puedan ir acompañadas de granizo.
La fuente ha indicado que este aviso tiene una probabilidad de ocurrir de entre el 40 y el 70 por ciento.
En cuanto a las temperaturas previstas para ese día, Meteorología espera mínimas en ligero ascenso en el sureste de la región y en descenso en el resto, así como máximas en descenso, localmente notable en el interior.
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