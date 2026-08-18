Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Picaduras medusasGrand Prix BlancaJubilación MurciaTeatro San JavierReal Murcia - UCAM
instagramlinkedin

Tiempo

Alerta amarilla por tormentas este jueves en algunas zonas de la Región de Murcia

Las lluvias pueden ir acompañadas de granizo, segun la predicción de la Aemet para este 20 de agosto

Lluvia en una jornada veraniega en Murcia.

Lluvia en una jornada veraniega en Murcia. / Juan Carlos Caval

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alba Marqués

Alba Marqués

Las lluvias regresan a la Región de Murcia. El Altiplano y el Noroeste estarán este jueves en situación de aviso amarillo por tormentas, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112.

El aviso, emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) estará vigente entre las 12 y las 22:00 horas del 20 de agosto. Este tipo de avisos de nivel amarillo advierten de un peligro bajo, aunque los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas al fenómeno meteorológico adverso podrían sufrir algunos impactos.

Además, las predicciones de la Aemet prevén que las lluvias del jueves puedan ir acompañadas de granizo.

Mapa de alerta por lluvias

Mapa de alerta por lluvias / 112

La fuente ha indicado que este aviso tiene una probabilidad de ocurrir de entre el 40 y el 70 por ciento.

Noticias relacionadas y más

En cuanto a las temperaturas previstas para ese día, Meteorología espera mínimas en ligero ascenso en el sureste de la región y en descenso en el resto, así como máximas en descenso, localmente notable en el interior.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cinco años sacando agua del garaje sin saber su origen
  2. La avería de los ascensores para bajar a la playa lleva al límite a los vecinos de Campoamor
  3. Nuevo arreón del calor en la Región de Murcia: activada la alerta naranja el próximo miércoles
  4. Fallece el músico y periodista murciano Jam Albarracín a los 66 años de edad
  5. La Asociación Náutica de la Región, sobre las motos de agua en el Mar Menor: 'Si navegan a menor velocidad en el canal, se rompen
  6. Los termómetros se disparan hasta los 41 grados en Mazarrón por un reventón térmico
  7. En directo: Real Murcia-Mazarrón FC
  8. El zapatero que asesinó a su ex en el Carrefour Infante de Murcia, cambiado de módulo en la cárcel y con un 'preso sombra'

Alerta amarilla por tormentas este jueves en algunas zonas de la Región de Murcia

Alerta amarilla por tormentas este jueves en algunas zonas de la Región de Murcia

Vox reclama una gestión forestal activa y preventiva para evitar la propagación de incendios

Vox reclama una gestión forestal activa y preventiva para evitar la propagación de incendios

Los proyectos de empleabilidad del IMAS beneficiarán a más de 2.200 personas en situación de vulnerabilidad

Los proyectos de empleabilidad del IMAS beneficiarán a más de 2.200 personas en situación de vulnerabilidad

Los viajes del Imserso para la temporada 2026-2027 ya tienen fecha de apertura de reservas en la Región

Los viajes del Imserso para la temporada 2026-2027 ya tienen fecha de apertura de reservas en la Región

Nuevo arreón del calor en la Región de Murcia: activada la alerta naranja el próximo miércoles

Nuevo arreón del calor en la Región de Murcia: activada la alerta naranja el próximo miércoles

Atención a la diversidad, competencia digital o idiomas: Educación ofrece más de 300 cursos para profesores

Atención a la diversidad, competencia digital o idiomas: Educación ofrece más de 300 cursos para profesores

Medio millón de euros para dotar de libros gratuitos a 121 colegios concertados

Medio millón de euros para dotar de libros gratuitos a 121 colegios concertados

Se dispara el número de murcianos que no se jubila por falta de cotización

Se dispara el número de murcianos que no se jubila por falta de cotización
Tracking Pixel Contents