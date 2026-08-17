Vox exige la comparecencia de Ortuño para explicar el recorte 200.000 euros en las ayudas a Protección Civil

Vox solicitará la comparecencia del consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, en la Asamblea Regional para que explique el "recorte" de 200.000 euros en las ayudas destinadas a las unidades básicas de Protección Civil de los ayuntamientos de la Región de Murcia.

El diputado regional de Vox Pascual Salvador denunció este lunes que esta reducción de fondos se produce "justo en el peor momento", cuando los incendios forestales están causando graves daños en distintos puntos de España y las emergencias exigen reforzar los medios de prevención y respuesta. "El Gobierno regional ha recortado las ayudas de Protección Civil por sorpresa, dejando sin financiación a ayuntamientos como Murcia, Cartagena, Lorca o Las Torres de Cotillas", afirmó, calificando la situación de "auténtico escándalo" y exigiendo al Ejecutivo autonómico que aclare qué ha ocurrido con esos fondos previstos para estas unidades. "Hablamos de unidades de protección esenciales para atender situaciones de emergencia como las que estamos viendo este verano", insistió.

Desde el Palacio de San Esteban respondieron que estas ayudas, que se convocaron por primera vez en 2024, se adjudican por riguroso orden de entrada y este año beneficiaron a 26 ayuntamientos.

La dotación económica, de 800.000 euros, es la cantidad que en los dos años precedentes se concedieron para atender a las solicitudes recibidas. "Esos 200.000 euros, que se han excluido este año para igualar a la cantidad que efectivamente cubría las peticiones de los ayuntamientos, se ha destinado al refuerzo de los medios aéreos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias para combatir los incendios", explicaron.