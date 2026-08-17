Tecnología satelital para anticipar fallos en las balsas de riego de la Región de Murcia

La Región de Murcia avanza hacia un modelo de vigilancia más preventivo en las balsas de riego mediante el uso de tecnología satelital, que permitirá detectar riesgos de forma anticipada, pues es capaz de percibir movimientos y deformaciones milimétricas en el terreno y en las estructuras.

"La tecnología nos permite detectar movimientos milimétricos que pueden ser invisibles al ojo humano y disponer de información que nos ayude a anticiparnos a posibles anomalías antes de que se conviertan en una incidencia", señaló el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pescam Joaquín Buendía, en relación al proyecto.

La iniciativa empleará técnicas de interferometría radar (InSAR) -una tecnología que compara varias fotografías de una misma zona tomadas en fechas distintas- y datos obtenidos por los satélites europeos Sentinel-1, dentro del programa Copernicus. Toda esta información servirá de complemento a los sistemas tradicionales de inspección de las balsas que desarrolla la Comunidad.

El objetivo, señalan desde el Gobierno regional, es "avanzar hacia un sistema que permita identificar posibles patrones de comportamiento y señales de alerta con antelación, mejorando la capacidad de seguimiento, mantenimiento y prevención".

Primera fase

Los trabajos comenzarán de forma prioritaria en un conjunto representativo de 15 balsas situadas en los municipios de Águilas y Totana, donde se aplicará esta metodología para evaluar su capacidad de seguimiento y detección de posibles movimientos.

Además, se desarrollará un análisis específico en la balsa de Sangonera, que permitirá estudiar y modelizar la capacidad de los datos obtenidos por satélite para identificar señales previas asociadas a posibles procesos de inestabilidad estructural.

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"Con este proyecto ponemos los ojos del espacio al servicio de la seguridad de nuestras infraestructuras hidráulicas y, lo más importante, de la protección de las personas", destacó Buendía, quien agregó que "no se trata de sustituir la ingeniería tradicional, sino de potenciarla con nuevas herramientas tecnológicas que nos permiten tener una visión más amplia, precisa y continua del estado de nuestras balsas".