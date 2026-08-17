La Región de Murcia supera el 98 por ciento de ejecución de los fondos Next Generation

La Región de Murcia continúa entre las comunidades autónomas con mayor grado de ejecución de los fondos Next Generation, programa que cierra su plazo operativo el próximo 31 de agosto. Así se desprende de los datos de la plataforma Elisa, la herramienta del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa para el seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), actualizados a 30 de junio de 2026.

Según estos datos, la Comunidad ha resuelto convocatorias por valor de 796 millones de euros, el 98,2 por ciento de los 811 millones convocados para su gestión directa. Esta ejecución sitúa a la Región como la autonomía con mayor tasa de resolución en las convocatorias realizadas junto a las entidades locales. Por detrás, sólo Castilla y León (85,6 por ciento) y Aragón (82,1) superan el 80 por ciento.

La consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, destacó que "la Región vuelve a situarse entre las comunidades autónomas con mayor capacidad de gestión de los fondos europeos gracias al esfuerzo coordinado del Gobierno regional para que estos recursos lleguen cuanto antes a las familias, las empresas y los ayuntamientos. Nuestro compromiso ha sido aprovechar cada euro para impulsar inversiones que generen nuevas oportunidades de crecimiento y empleo".

La gestión de estos fondos ha beneficiado ya a 53.590 ciudadanos, empresas y entidades de la Región, tanto a través de las convocatorias gestionadas por la Comunidad Autónoma y las entidades locales como de las ejecutadas directamente por el Gobierno de España. Del total de adjudicatarios, el 65,7 por ciento corresponde a microempresas y pymes, el 32,9 por ciento a hogares y el 1,2 por ciento restante a fundaciones y otras entidades.

Inversiones con impacto en la Región

Entre las principales actuaciones financiadas por estas ayudas destacan los 53,8 millones de euros destinados al autoconsumo y almacenamiento energético residencial, de los que ya se ha ejecutado el 86 por ciento.

Además, la Comunidad ha invertido 35,1 millones de euros en proyectos de movilidad sostenible, entre ellos la adquisición de autobuses eléctricos.

En el ámbito educativo, los fondos europeos digitalizar 9.398 aulas en centros educativos y poner en marcha 48 aulas de tecnología aplicada para la Formación Profesional en 26 municipios.

Asimismo, los Planes de Sostenibilidad Turística han ejecutado ya 55 millones de euros para modernizar destinos en una veintena de municipios, lo que supone más del 86 por ciento de los 63,7 millones de euros asignados.

"La prioridad del Gobierno regional no era únicamente ejecutar los fondos, sino convertirlos en proyectos útiles que mejoran la vida de los ciudadanos y refuerzan la competitividad de la Región", subrayó López Aragón.