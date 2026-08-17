Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jam AlbarracínGrand PrixGaraje CartagenaOtoño musical MurciaAlcaraz US OpenEnrique Rey
instagramlinkedin

Ley

La Región da hoy el pistoletazo de salida al decreto que permitirá el acceso al transporte público de los animales de compañía

La futura norma establecerá un marco común para fijar las condiciones de acceso a los servicios de transporte de viajeros y garantizar la seguridad, la convivencia y el bienestar animal

Un perro y su dueño esperando a cruzar la calle en el centro de Cartagena ante la llegada de un autobús, esta semana.

Un perro y su dueño esperando a cruzar la calle en el centro de Cartagena ante la llegada de un autobús, esta semana. / Iván J. Urquízar

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Javier Ayala

Javier Ayala

Viajar con tu mascota en transporte público está cada vez más cerca de convertirse en realidad. El Gobierno regional inicia hoy la consulta pública previa para elaborar el decreto que regulará el acceso de los animales de compañía a los servicios de transporte público de viajeros de la Región de Murcia. La iniciativa se puede consultar a través de la página web participa.carm.es y estará abierta hasta el 16 de octubre para recoger las aportaciones de la ciudadanía y de los colectivos implicados antes de redactar la futura norma.

El director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú, destacó que "queremos dotar de seguridad jurídica tanto a los usuarios como a las empresas operadoras mediante una regulación clara, equilibrada y adaptada a la realidad social actual".

Asimismo, señaló que "cada vez son más las personas que conviven con animales de compañía y demandan poder desplazarse con ellos en transporte público. El objetivo es compatibilizar ese derecho con la seguridad, la comodidad y el bienestar del conjunto de los viajeros".

Verdú subrayó que "queremos una norma fruto del consenso, que tenga en cuenta las necesidades de todos los actores implicados y facilite una movilidad más accesible y sostenible, ofreciendo al mismo tiempo un marco claro para los operadores del transporte".

El futuro decreto desarrollará el artículo 9 de la Ley 6/2017, de Protección y Defensa de los Animales de Compañía de la Región de Murcia, que reconoce el derecho de las personas a viajar con sus animales, estableciendo unas condiciones homogéneas para el acceso a los distintos servicios de transporte público en el ámbito regional.

Noticias relacionadas y más

La regulación establecerá un marco jurídico común para toda la Región de Murcia y definirá aspectos como la identificación y el registro sanitario de los animales; el uso de transportines o sistemas de sujeción, y las limitaciones de tamaño o número de animales, con el fin de garantizar la seguridad, la convivencia entre los usuarios y el bienestar animal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents