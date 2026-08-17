Recursos para potenciar el talento científico femenino en la Región de Murcia

El próximo curso escolar se pondrá en marcha ‘BeSTEAM FEST’, un programa destinado a potenciar el talento científico y tecnológico entre las alumnas murcianas que cursan cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). La iniciativa incorpora recursos como un asistente de inteligencia artificial, al que se suman encuentros con profesionales y actividades con empresas.

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), impulsará esta iniciativa del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (CEEIM) destinada a que las alumnas identifiquen sus capacidades, conozcan nuevas salidas profesionales y dispongan de más herramientas antes de decidir qué estudios cursar.

En este sentido se expresó el director del Info y presidente de CEEIM, Joaquín Gómez, quien señaló: "Queremos evitar que ninguna joven descarte una profesión científica o tecnológica por falta de referentes o por desconocer sus propias capacidades".

'Mi Yo del Futuro'

En este programa destaca un asistente de inteligencia artificial desarrollado por CEEIM bajo el nombre de 'Mi Yo del Futuro', dirigido a acompañar a las alumnas en el proceso de reflexión sobre sus talentos, intereses, habilidades y motivaciones.

La herramienta será validada con la finalidad de avanzar hacia un recurso de orientación académica y profesional que pueda ser utilizado por estudiantes de toda la Región.

Desde que CEEIM comenzó a desarrollar actividades para promover las disciplinas científicas y tecnológicas, han participado 5.257 estudiantes, de las que 300 lo hicieron en el programa BeSTEAM.

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La iniciativa ‘BeSTEAM FEST’ se desarrolla en el marco del proyecto UPAi 2026, financiado con fondos FEDER de la Unión Europea mediante las ayudas del Info para promover la innovación y el emprendimiento y estará abierto a todos los centros educativos de la Región.