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Premio gordo en Las Torres de Cotillas: se lleva más de medio millón de euros con un boleto del Eurojackpot

Juan Amador Pérez es el agente vendedor de la ONCE que ha dado este premio, que ha acertado los 5 números más un sol

Punto de venta de la ONCE.

Punto de venta de la ONCE. / L.O.

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Javier Ayala

Javier Ayala

Una probabilidad entre casi 7 millones tenía el comprador del boleto que ha sido premiado con 575.607,30 euros en las Torres de Cotillas, correspondiente al sorteo del viernes, 14 de agosto.

Juan Amador Pérez es el agente vendedor de la ONCE que ha dado este premio, que ha acertado los 5 números más un sol del Eurojackpot, desde su punto de venta situado en el Polígono S-3 nº 66, con referencia Restaurante Tony-Las Torres de Cotillas.

Los productos de lotería de la ONCE forman parte de una oferta de juego social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

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Los productos de lotería de la ONCE se comercializan por los vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.

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