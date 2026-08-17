El PP acusa a Puente de querer "estrangular" a la Región al conectarla al Corredor Mediterráneo con una sola línea para mercancías y viajeros

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia José Ramón Díez de Revenga ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que garantice una infraestructura ferroviaria con capacidad suficiente para que las mercancías de la Región puedan llegar a Europa por tren. Para ello, ha reclamado una línea exclusiva para el transporte de mercancías que conecte la Región con el Corredor Mediterráneo.

Díez de Revenga ha denunciado que "nuevamente el Ministerio intenta estrangular el crecimiento futuro de la Región de Murcia" y ha reclamado al Ejecutivo de Sánchez que no comprometa el desarrollo económico y logístico de la Región con solo una línea dedicada a mercancías y al tráfico de viajeros. "No podemos permitir que se genere un cuello de botella ferroviario en la salida natural de nuestros productos hacia Europa", ha señalado.

El senador popular ha recordado que la Región es una de las grandes potencias exportadoras de Europa, sobre todo las que son producidas en el Campo de Cartagena y las que llegan al Puerto de Cartagena. Todas ellas necesitan disponer de unas infraestructuras ferroviarias adecuadas para sacar esos productos a los mercados europeos.

"Si queremos que lleguen a Europa de una forma más eficiente, sostenible y descarbonizada, necesitamos hacerlo mediante el ferrocarril, pero para eso hace falta una infraestructura con capacidad suficiente y exclusiva para esta función", ha afirmado.

En este sentido, ha advertido de que "si el Gobierno pone una vía demasiado estrecha por la que no cabe todo el tráfico, estará hipotecando nuestro futuro". Por ello, ha reclamado al ministro de Transportes, Óscar Puente, que explique "por qué quiere estrangular el futuro de la Región".

El Gobierno regional y la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem) ya han trasladado esta preocupación al Ministerio mediante una carta dirigida al secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, en la que solicitan una reunión urgente para abordar el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias de la Región.

En concreto, han alertado de los riesgos del proyecto del tramo San Isidro-Murcia y de la Variante del Reguerón, ante la posibilidad de que los tráficos de alta velocidad, cercanías y mercancías compartan una única plataforma ferroviaria a partir de San Isidro, un modelo diferente al implantado en el resto de Europa y que, según advierten, podría obstruir la capacidad de la Región de Murcia para sacar sus mercancías hacia Europa.

"Desde el Partido Popular no vamos a permitir que las decisiones del Gobierno de Sánchez condenen a la Región a tener una infraestructura ferroviaria insuficiente durante décadas", ha afirmado el senador, quien ha insistido en que "Murcia necesita una conexión ferroviaria moderna, competitiva y con capacidad suficiente para viajeros y mercancías, no una infraestructura que se convierta en un tapón para nuestro crecimiento económico".

Finalmente, Díez de Revenga ha reclamado al Gobierno de España que rectifique y atienda las reivindicaciones del Ejecutivo regional y del tejido empresarial murciano. "La Región de Murcia necesita sacar sus mercancías hacia Europa y necesita hacerlo por ferrocarril. Lo que no puede hacer el Gobierno de Sánchez es pedirnos que apostemos por un transporte más sostenible mientras nos construye una infraestructura incapaz de asumir todo el tráfico que necesitamos", ha concluido.