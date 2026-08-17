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Podemos lleva a la Asamblea la restricción de las motos de agua en el Mar Menor, como ocurre en Cabo de Gata

María Marín denuncia que muchos pilotos "no respetan ni los espacios naturales protegidos ni las zonas de baño"

Podemos lleva a la Asamblea la restricción de las motos de agua en el Mar Menor

Podemos lleva a la Asamblea la restricción de las motos de agua en el Mar Menor

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Jaime Ferrán

Jaime Ferrán

Podemos luchará el próximo curso político por la prohibición de motos de agua en el Mar Menor y, para ello, anunció este lunes el registro de una iniciativa parlamentaria en este sentido. Ocurre tras las numerosas quejas vecinales y la viralización de decenas de vídeos en redes sociales en los que se ve a pilotos circulando a toda velocidad en zonas de alto valor ecológico e incluso a muy poca distancia de los bañistas.

"Un verano más estamos hartos de ver el descontrol absoluto en el Mar Menor, con los macrobotellones que venimos años denunciando y ahora también con centenares de motos de agua que no respetan ni los espacios naturales protegidos ni las zonas de baño", lamentó la portavoz morada en la Cámara murciana, María Marín, quien denuncia, además, que "todo esto sucede ante la pasividad absoluta del Gobierno regional y también del Gobierno de España y Capitanía Marítima".

Ya existe un precedente al respecto. En diciembre del año pasado, la Junta de Andalucía prohibió la circulación de motos de agua en las 12.000 hectáreas marinas del parque natural de Cabo de Gata. "Por lo tanto, es perfectamente legal y realizable y no entendemos por qué no se ha tomado ya en el Mar Menor", añadió Marín, animando también a firmar una petición ciudadana a favor de esta medida que ya suma más de 32.000 firmas en la plataforma online change.org.

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"Desde Podemos no vamos a consentir que se siga destrozando así nuestro entorno natural y poniendo en riesgo a la gente que solo quiere disfrutar de su Mar Menor y darse un baño", manifestó Marín.

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