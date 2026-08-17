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San Pedro del Pinatar

Nuevos trajes secos para actuar durante inundaciones

Emergencias adquiere seis equipos unipersonales para sus efectivos, que garantizan un aislamiento total en el agua

Efectivos del 112 en la jornada formativa para probar los nuevos trajes en el polideportivo municipal.

Efectivos del 112 en la jornada formativa para probar los nuevos trajes en el polideportivo municipal. / Ayto. de San Pedro del Pinatar

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La Opinión

La Opinión

La concejalía de Emergencias y Protección Civil de San Pedro del Pinatar ha adquirido seis equipos unipersonales para sus técnicos destinados a operativos de rescate ante episodios de inundaciones o riadas.

El concejal del área, Pedro Vivancos, acompañó a un grupo de técnicos de Emergencias en la primera jornada formativa con estos nuevos trajes secos, diseñados para soportar condiciones adversas, altamente transpirables e impermeables y con un tratamiento especial repelente al agua de larga duración.

Estos equipos garantizan una estanqueidad total y cuentan además con refuerzo en zonas como rodillas, codos, además de tejido reflectante para una mayor visibilidad. Los técnicos de emergencias cuentan también con guantes de protección específicos, chaleco de rescate en aguas bravas, con alta flotación y que garantiza la libertad de movimiento del rescatador en corrientes rápidas.

Para el correcto uso y manejo de dichos equipos, los efectivos del 112 realizaron una primera jornada formativa en la piscina Virgen del Carmen del polideportivo municipal que les permitió probar su uso en el agua.

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El edil Pedro Vivancos incidió, asimismo, en la importancia de estar preparados ante posibles episodios de lluvias torrenciales o riadas, cada vez más frecuentes.

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