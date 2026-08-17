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Meteorología

Nuevo arreón del calor en la Región de Murcia: activada la alerta naranja el próximo miércoles

Ya hay avisos activados para la jornada del martes

Un termómetro en la Plaza Circular que marca 48 grados de temperatura.

Un termómetro en la Plaza Circular que marca 48 grados de temperatura. / L. O.

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Javier Ayala

Javier Ayala

No se trata de una ola de calor, pero este miércoles la Región vivirá una de las jornadas más calurosas del verano. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta naranja por temperaturas que pueden superar los 40 grados en la Vega del Segura. En el resto de comarcas, el aviso será amarillo, y oscilarán entre los 36 y los 39. Estará activo desde las 13.00 horas hasta las 20.59.

De cara a la jornada del martes también se ha decretado la alerta amarilla en la Vega del Segura y el Altiplano, con previsiones de hasta 38 grados en las horas centrales del día.

Martes, 18 de agosto

Se esperan cielos poco nubosos o despejados. Intervalos de nubes bajas matinales en el entorno del Mar Menor. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente este y ocasionalmente moderados en el litoral.

Murcia y Yecla serán los municipios que más sufrirán las temperaturas, llegando a los 38 grados. Caravaca de la Cruz y Lorca alcanzarán los 37; y Cartagena, los 35. Las mínimas irán de los 18 a los 24.

Miércoles, 19 de agosto

Se esperan cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral; aumentando a intervalos nubosos de nubes medias y altas con precipitaciones débiles ocasionales por la tarde, más probables e intensas en las sierras de la mitad norte, donde no se descarta que vayan acompañadas de tormentas. Vientos flojos variables, aumentando a moderados de componente oeste en las sierras del interior y de componente sur en el resto.

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Las temperaturas rondarán y superarán los 40 grados en gran parte de la Región. En la capital se esperan 42, mientras que en Yecla también llegarán a 40. En Caravaca de la Cruz y Lorca se quedarán a las puertas, con 39. Y, por último, en Cartagena serán algo más suaves, con 34. Mínimas sin variaciones.

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